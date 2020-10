A San Vito riprende l’attività al Centro anziani

Dopo lo stop necessario causa emergenza sanitaria, questa settimana ritorna operativo il Centro diurno per anziani di via Codizze. “Finalmente riusciamo a riaprire le porte del nostro Centro diurno - annuncia l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis -. Nessuno nostro ospite e nessuno dei nostri operatori è stato mai contagiato dal Covid-19, ma, nel rispetto delle normative, la chiusura della struttura si era reso necessario dal mese di marzo. In questi mesi, comunque, per dare risposte a quanti normalmente utilizzavano il servizio e per venire incontro alle famiglie, siamo riusciti con le operatrici del Centro diurno, che fanno riferimento al Servizio sociale, a portare avanti una serie di attività a distanza e a mantenere soprattutto quel contatto umano davvero importante per quanti frequentavano i locali di via Codizze”.



L’attività del Centro diurno rappresenta infatti per la persona anziana una fondamentale attività di socializzazione e per le famiglie un prezioso sostegno nella gestione dell’anziano, secondo gli indirizzi dell’invecchiamento attivo. Il servizio riprenderà dalla giornata di mercoledì 7 ottobre, nella fascia pomeridiana dalle 14 alle 16.30 circa. Ci sono delle novità poiché è stata ripensata l’intera organizzazione per garantire la massima sicurezza degli ospiti e delle loro famiglie. Si parte dalla sottoscrizione di un patto di corresponsabilità affinchè l’utente confermi di non presentarsi con sintomi legati al Covid-19. Sarà inoltre garantito il distanziamento sociale sia sui pulmini che nei saloni del Centro - si utilizzeranno gli spazi che un tempo usava l’associazione Aifa - e si svolgeranno tutte le attività sempre in piccoli gruppi, in totale due, con una presenza complessiva di 14 anziani. Il personale impiegato controllerà che tutti abbiano sempre indosso la mascherina e all’ingresso della struttura sarà a disposizione il gel igienizzante per tutti. Inoltre va ricordato che è stata confermata la riattivazione del servizio di trasporto per via Codizze, a cura della cooperativa Futura.



Per quanto concerne la partecipazione, in considerazione del numero limitato di posti, si prevede una rotazione dell’utenza. Il servizio partirà questa settimana nella giornata di mercoledì e proseguirà fino a venerdì, mentre dalla prossima settimana sarà a regime, da lunedì al venerdì, sempre nella fascia pomeridiana.Nel frattempo, l’Amministrazione comunale sta lavorando per completare l’iter di realizzazione del progetto di ampliamento e riqualificazione della Casa della terza età di via Codizze. Struttura nata come luogo per ospitare la storica scuola dei casari, poi riconvertita, risente del passare dei decenni. Un intervento suddiviso in più lotti: i primi si concentreranno sulla riqualificazione dell’edificio. Un investimento che sfiora il milione di euro, finanziati con fondi comunali. I lavori dovrebbero essere appaltati entro l’anno con l’obiettivo di iniziare il cantiere a inizio 2021. Il tutto cercando di interferire il meno possibile con l’attività svolta all’interno del centro.L’opera in programma prevede non solo ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’edificio, ma anche ampliamento degli spazi disponibili ma non utilizzabili finora e la riqualificazione dell’ingresso e dei servizi. L’obiettivo è che il cantiere, riguardante tutta la parte utilizzata precedentemente dagli anziani per le loro attività, si esaurisca entro primavera 2021.Accanto alle opere di miglioramento strutturale e di restyling, in agenda ci sono anche investimenti sulle nuove tecnologie: l’edificio sarà completamente cablato anche in vista di futuri interventi multimediali, così da trovarsi pronti per fornire servizi utili a contribuire a migliorare la connessione, anche a distanza, con gli ospiti della struttura, via web o smartphone. E ci saranno anche arredi più funzionali. Previsto poi il rifacimento dell’impiantistica e migliorie per quanto concerne la climatizzazione (ci sarà sia un nuovo raffrescamento e riscaldamento a pavimento).“Sarà una struttura aperta, accessibile su San Vito, dedicata non solo agli over ma a tutti i sanvitesi - commenta l’Assessore Susi Centis-, in cui trovare una pluralità di servizi per la persona”. “E’ una delle opere prioritarie per questa Amministrazione comunale - ribadisce il Sindaco-, ancor più significativa all’indomani della Giornata internazionale delle persone anziane e della Festa dei nonni, ricorrenze che ci impegnano a tutelare le persone anziane per avere, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, comunità di qualità e a operare per l’invecchiamento attivo cogliendo anche il senso della recente legge regionale di contrasto alla solitudine”.