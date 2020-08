A San Vito torna l'estate in fattoria

A fine agosto, torna a San Vito al Tagliamento, “Estate in Fattoria”, la proposta educativa a contatto con la natura per bambini dai 6 agli 11 anni di età ideata dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Per coprire il periodo che anticipa l'inizio della scuola, sono programmate altre tre settimane di attività a contatto con la natura. La seconda tranche del campus estivo è, infatti, prevista dal 24 agosto all'11 settembre e si svolgerà negli spazi della fattoria didattica e sociale La Volpe sotto i Gelsi.

“Abbiamo voluto attivarci a sostegno delle famiglie con bambini in età scolare - spiega Daiana Turla, responsabile Estate in Fattoria de Il Piccolo Principe -. Finite le ferie estive d'agosto, in molti devono tornare al lavoro e hanno necessità di trovare soluzioni educative per i propri figli”. La cooperativa sociale Il Piccolo Principe ha così pensato di allargare le proposte di orario disponibili: sarà possibile scegliere di far frequentare il campus estivo per tutta la giornata oppure solo alla mattina, con o senza il pranzo.



“Come a giugno, i bambini potranno giocare all’aria aperta a contatto con la natura e con gli animali e potranno farlo in tutta sicurezza – specifica Turla -. Tra le attività proposte: la preparazione e cura quotidiana di un piccolo orto sinergico, l'accudimento degli animali della fattoria (galline, conigli, oche, gatti), la coltivazione di piante aromatiche e fiori e laboratori manuali e creativi vari”. Inoltre, all'Estate in Fattoria sono programmati settimanalmente gli incontri con gli asinelli in collaborazione con la cooperativa Il Ponte.Una proposta all'insegna dell'outdoor education, dove l'ambiente esterno diventa un contesto educante che offre l'opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l'ambiente naturale e consente al bambino di esprimere le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative. Il tutto viene svolto nel rispetto delle normative anti Covid-19.Inoltre, il casale de La Volpe sotto i Gelsi, dove si svolgono le attività, si trova in via Copece a San Vito al Tagliamento, in un'area poco distante dalla Zona Industriale Ponte Rosso e gli orari del campus sono stati organizzati in modo da consentire ai genitori lavoratori di accompagnare il proprio figlio in fattoria prima di andare al lavoro e di ritirarlo a fine giornata lavorativa., per informazioni inviare una email a