A San Vito vigilanza volontaria, arrivano le forze fresche

Bella novità per l’Associazione Vigilanza volontaria, realtà di riferimento per la cittadina di San Vito al Tagliamento, attiva da più di vent’anni con un impegno costante durante manifestazioni di pubblico interesse, mercato settimanale e “sorveglianza” dei plessi scolastici.



A Palazzo Rota, sede municipale, ieri mattina il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore alla Sicurezza, Piero Maronese, hanno incontrato i soci dell’Associazione Vigilanza Volontaria, realtà presieduta da Pietro Giovanni Comisso. Se un paio di anni fa è stato cambiato il nome in Associazione Vigilanza volontaria, diventando un sodalizio a tutti gli effetti composto dai “volontari per la sicurezza”, per rispondere al nuovo scenario normativo sul volontariato nazionale e al recepimento della legislazione regionale in materia, di fatto i volontari del gruppo continuano a occuparsi principalmente dei servizi quali la vigilanza di fronte alle scuole, in occasione di manifestazioni e allo svolgimento di funerali. Sempre sotto le indicazioni del Comando di Polizia locale.



L’occasione in municipio è stata utile per dare il benvenuto all’ingresso di due nuovi soci nel sodalizio - si tratta di Salvatore Amadori e di Nelvio Bortolussi -; l’arrivo di due nuovi componenti permetterà di consolidare la presenza di questa realtà attiva sul territorio da più di due decadi, anche in questi mesi di emergenza sanitaria sempre presente. Il Presidente Comisso e il Coordinatore del sodalizio, Edy Pasut, hanno ribadito che “tra i nuovi impegni determinatisi con lo scoppio dell’emergenza sanitaria c’è il presidio del mercato del venerdì”. I volontari sono impegnati in un’attività importante che è quella di verificare l’accesso in sicurezza delle persone all’area del mercato. Vigili volontari che dunque continuano a dare risposte a diverse esigenze delle persone, grazie al loro ruolo di sentinelle attive nel territorio, e per questo necessitano di forze “fresche”. L’arrivo dei due nuovi volontari consentirà una programmazione ancora più funzionale dell’attività.Il Sindaco Antonio Di Bisceglie da un lato ha dato il benvenuto ai nuovi arrivi e dall’altra ha espresso a nome dell’Amministrazione e della comunità “un ringraziamento per quanto continuate a fare: siete una risorsa importante per San Vito”. Sale così a 21 il numero di volontari dell’Associazione. Infine, il Presidente Comisso ha rinnovato l’appello “a quanti volessero avvicinarsi alla nostra realtà: c’è sempre necessità di nuove persone, anche considerato l’impegno maggiore che siamo chiamati a dare”.