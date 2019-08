A Sappada 21esima edizione del Festival internazionale del Folklore

Si svolge domani, sabato 10 agosto, a Sappada la ventunesima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo folkloristico Holzhockar. So tratta di un evento unico nel suo genere nell’area dolomitica, nato dall’esperienza maturata dal gruppo nelle varie trasferte effettuate in tanti anni di attività.



Ospiti di questa ventunesima edizione saranno i gruppi folcloristici provenienti da Russia, Polonia, Ecuador e Messico, oltre che da numerose località italiane. il programma della manifestazione prevede la partenza della sfilata dal ponte Ri Muelbach, attraverso le vie più suggestive di Sappada, alle ore 16:45. §



Alle 17:30 è previsto l’arrivo dei gruppi in piazza Palù, dove si svolgerà una piccola esibizione e la presentazione di ogni singolo gruppo. La serata entrerà nel vivo alle ore 21, presso il tendone della Plodar Fest in località Eibn: i gruppi si esibiranno davanti al pubblico in una serata fatta di musica, colori, balli e folklore. Da mercoledì 14 agosto, nello stesso tendone e per tutta la settimana fino al 18, si svolgerà la tanto attesa Plodar Fest, un un’appuntamento immancabile del Ferragosto sappadino.