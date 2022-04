A Sappada apre ‘Lui e lei abbigliamento’

Sappada non si ferma nel suo processo di crescita e sviluppo in ambito turistico. Il negozio di abbigliamento uomo e donna ‘Lui e lei abbigliamento’ di Patrizia Martini e Manuela Pozzo inaugura domani, sabato 2 aprile, la nuova sede sappadina, in Borgata Bach 22.

“Dopo tre anni di presenza a Sappada, sentivamo la necessità di ampliare il negozio e dare ai nostri clienti un’offerta ancora migliore” dichiara Patrizia che, insieme alla sua socia, dopo anni di attività a Tolmezzo, con il negozio Donna più, aveva deciso di aprire un’attività anche nella località montana.

E domani sposta la sede del negozio dal civico 8, dove ha operato in questi anni, al 22, in un locale più ampio. “Sappada, soprattutto dopo il passaggio in Friuli Venezia Giulia, è cresciuta molto dal punto di vista turistico e offre agli imprenditori della località un’importante possibilità di sviluppo” sostiene Patrizia Martini che, nella sua nuova sede, aperta da domani tutti i giorni, propone abbigliamento casual uomo e donna, anche per taglie confortevoli, e intimo, di aziende di qualità e si rivolge, oltre che ai turisti, a una clientela che, da anni, giunge da tutta l’area del nord Friuli. Il negozio si presenta con un allestimento e un arredamento esclusivi in legno, curati in ogni minimo dettaglio.