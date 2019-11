A Sappada la cabina elettrica diventa opera d'arte

Nikkei - Tacos Selection

Prosegue il progetto artistico “E-Distribuzione per la Montagna” che la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di Media e bassa tensione ha scelto per trasmettere un messaggio di fiducia alla popolazione colpita, il 28 ottobre del 2018, da una delle più forti e distruttive tempeste: Vaia.



A Sappada, in località Cretta, è stata inaugurata l’opera di Street Art realizzata sulla cabina elettrica di E-Distribuzione dall’artista Vittorio Valiante, che continua le installazioni artistiche che vogliono dare forma e colori alla rete e all’energia elettrica.



Il progetto sta prendendo forma in questi giorni su 5 cabine elettriche, lungo un percorso ideale che lega Veneto e Friuli Venezia Giulia, grazie ad E-Distribuzione. Dopo Selva di Cadore ora è stata la volta dell’inaugurazione dell’opera di Sappada; le altre località scelte per le installazioni artistiche sono quelle di Alleghe e Rocca Pietore in Veneto e Sauris in Friuli Venezia Giulia.



La notte della terribile tempesta di Vaia il territorio dell’Altopiano di Asiago, il Bellunese e la Carnia assistettero a venti e precipitazioni eccezionali che provocarono danni agli edifici, situazioni di dissesto idro-geologico e la caduta di oltre 14 milioni di piante: anche la rete elettrica fu duramente colpita ma grazie agli interventi tempestivi delle squadre di E-Distribuzione, pervenute da tutta Italia, fu presto possibile ripristinare un servizio indispensabile per avviare il ritorno alla normalità.



L’opera di Sappada, realizzata da Vittorio Valiante, artista napoletano, pittore ad olio professionista e artista di strada, si intitola “Scoprirsi energia” perché l'uomo è un essere di luce ed energia custodito in limitate forme fisiche, permettere all'energia di circolare in ogni parte del corpo porterà ad una reale scoperta di sé stessi e del proprio infinito potenziale.



Al taglio del nastro per l’inaugurazione dell’opera, perfettamente incastonata nel bellissimo paesaggio, in un clima di intensa partecipazione, sono intervenuti Francesco Rondi Responsabile Area Nord e Davide Marini Responsabile Zona Udine Monfalcone Pordenone per E-Distribuzione, per il Comune di Sappada il Sindaco Manuel Piller Hoffer e l’Assessore all'Istruzione, Formazione, Famiglia e pari opportunità Stefania Piller Hoffer, accompagnati dal calore e dai sorrisi degli studenti di Sappada.