A Sappada scatta la Plodar Run

A Sappada, la vigilia di Ferragosto, ci si potrà divertire con la Plodar Run, una corsa in costume tipico della montagna, tra i boschi delle località, con giochi adatti ad adulti e bambini.

L’evento, organizzato dal gruppo folcloristico Holzhockar che, negli anni passati, durante i dieci giorni a ridosso del Ferragosto era solito proporre la festa della birra, “vuole essere un modo per tenere vivo l’interesse verso le tradizioni locali, nonostante le restrizioni da Covid, che impediscono un regolare svolgimento delle attività di intrattenimento” dichiara il presidente dell’associazione Luca Kratter.

Gruppi, single, coppie e famiglie, fino a un numero massimo di 200 persone, muniti di Green Pass, si daranno appuntamento sabato 14 agosto in località Eibn al mattino e avranno tempo dalle 10 alle 14 per completare un itinerario di 3,5 chilometri, tra divertimento e chioschi dove abbeverarsi. Non mancherà la musica. E’ obbligatoria l’iscrizione online al seguente link.