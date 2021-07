A scuola di freestyle con Dj Tubet

Doppio appuntamento con DJ Tubet venerdì 16 luglio al Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 – Rizzi Udine): il rapper friulano nel pomeriggio a partire dalle 17.00 sarà protagonista di un concerto-laboratorio di freestyle dedicato ai ragazzi dagli 8 anni in su e, a seguire alle 21.00, di un incontro in cui ci parlerà della sua esperienza musicale, del potere della musica e dell'importanza della difesa della propria identità linguistica.



Nel corso del pomeriggio, partendo dal presupposto che la musica è anche la possibilità di esprimere sé stessi in piena libertà, in qualsiasi forma e in qualsiasi lingua, i ragazzi saranno coinvolti dal musicista in un concerto-laboratorio con sfide a suon di improvvisazioni in rima (freestyle), dove l’artista non lesinerà trucchi e dritte su come migliorare il proprio stile personale. L’incontro diventa così, attraverso canzoni e giochi d'improvvisazione, molto di più di un classico concerto rap, proprio come vuole il concetto di "Hip Hop pedagogy" di cui l'artista è un pioniere in Italia (è infatti anche laureato in Psicologia socio-culturale e in Scienze dell'educazione).



Nell’appuntamento serale il rapper friulano - che per l'occasione presenterà il suo ultimo disco “” – dialogherà con la giornalista(rispondendole anche “per le rime” con improvvisazioni musicali) sul ruolo della musica, soprattutto quella in lingua minoritaria, nel confronto/scontro con la cultura predominante.L’espressione musicale, soprattutto nelle sue forme “alternative” (pensiamo alla nascita del rap, ma anche di tanti altri generi musicali), è da sempre unoe anche a volte alla rabbia delle minoranze o di chi si sente emarginato.a questi messaggi aggiunge anche la difesa della specificità linguistica rispetto alla parlata predominante. Allo stesso tempo, lingue e popoli diversi, evitando sterili appropriazioni culturali ma ricercando scambi e contaminazioni che vadano a rafforzare l'unità nelle diversità.Spazio nell’ultima parte della serata alla “resistenza culturale” delle piccole comunità rispetto al richiamo della città e all’omologazione che ne deriva, anche con interventi di ospiti direttamente dal quartiere dei Rizzi, tra cui il gruppo teatrale giovanile “Wild Generation", con una gustosa anteprima del loro nuovo spettacolo.. Conoscitore anche della cultura hip hop, che contamina con altri generi musicali, tra cui il dub, il reggae, la world, fino al funky-jazz, nel suo stile intreccia la lingua friulana e l’italiano con altre lingue e culture, creando canzoni multilingue con citazioni di musica friulana antica e altre musiche della tradizione del featuring.L'attitudine per la sperimentazione e per l'improvvisazione (freestyle), spesso in lingua friulana, lo rendono un artista unico nel suo genere.Nell'improvvisazione Dj Tubet ha espresso talento e creatività tali da accedere alle finali italiane della più importante gara di freestyle italiana "Tecniche perfette" nel 2008 e, dopo aver vinto alcune gare in regione, si è aggiudicato il secondo posto alla finale italiana organizzata da Itabeatboxers & Tecniche perfette "Microphone Masta 2 vs 2 Battle" in coppia con Skyl.Il primo posto sul podio il rapper friulano lo ottiene on line quest'anno nel video “Top 10 Rappers Mais Rápidos da Itália (2021)” riuscendo a scandire 15 sillabe al secondo col suo furlan-freestyle “Na'Babas”, stando ai calcoli del canale youtube in lingua portoghese "Sps". In questi canali youtube dedicati al fast-talking - la tecnica del rap ad alta velocità - le prestazioni dei rapper sono “classificate” in base alla loro velocità e precisione di scansione conteggiando analiticamente le "Sillabe Per Secondo" del punto più veloce delle canzoni.Dj Tubet entra a pieno titolo anche nelle classifiche internazionali del canale youtube “NahDahVebb” comparendo al dodicesimo posto tra i 100 rapper più veloci al mondo nel 2019 e in trentacinquesima posizione tra i 150 rapper più veloci al mondo secondo i calcoli aggiornati al 2021. Inoltre, nella classifica dei rapper latini compare al settimo posto.: viaggio nel potere, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e al sostegno di Bluenergy Group e rientra nel programma UDINESTATE 2021.L’intero programma della rassegna (che proseguiranno fino a settembre) è disponibile sul sitoe sulla pagina Facebook Instagram del Circolo Nuovi Orizzonti.Tutti gli appuntamenti saranno svolti in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid; è, inviando una mail aPer informazioni e prenotazioni:Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APSVia Brescia, 3 - Rizzi Udinecell. 342 1603107