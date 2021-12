A scuola di Gestione delle acque e risanamento ambientale

L’Istituto superiore Torricelli di Maniago amplia dall’anno scolastico 2022/23 la propria offerta formativa. Infatti al Liceo - linguistico, scientifico ordinario e scientifico sportivo - e ai due indirizzi dell’Istituto professionale della scuola del metallo (manutenzione e assistenza tecnica e produzioni industriali per il Made in Italy), dal 4 gennaio sarà possibile iscriversi al nuovissimo indirizzo ‘Gestione delle acque e risanamento ambientale’, unico in regione e attivo solo in quattordici scuole in Italia che si sono unite in una rete per promuovere un continuo scambio di buone pratiche e idee.

“Lo stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni è un principio imprescindibile che l'istituto Torricelli sostiene con i due indirizzi già presenti, formando dei professionisti competenti alla necessità del mondo del lavoro afferenti la zona di Maniago, in particolar modo aziende del settore e dell'indotto della coltelleria”, ricorda la Dirigente scolastica Raffaella Cerquetti. “Infatti gli studenti che escono dalla scuola del metallo risultano essere assunti stabilmente nelle aziende del territorio entro un anno dal loro diploma, a conferma di come l’istruzione riesca a garantire una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”.

“La presenza, però, di molte attività connesse alle risorse idriche, la volontà di tenere sempre la scuola in collegamento costante con il territorio e le sue necessità lavorative ha promosso una riflessione che ha portato all’attivazione del nuovo indirizzo di gestione delle acque e risanamento ambientale”, sottolinea la Dirigente.

“Il Friuli Venezia Giulia presenta, infatti, un profilo morfologico e idrogeologico estremamente vario suddiviso in diversi bacini idrografici e dispone di un grande patrimonio di risorse idriche. Questo indirizzo trova il sostegno del Comune di Maniago, della società Hydrogea, della Società Livenza Tagliamento Acque, della società Bioman e del Consorzio bonifica Cellina Meduna. Il diplomato interverrà nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee e superficiali interne e marine, acquisirà conoscenza dei processi e degli impianti, delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alle gestioni idriche e ambientali. Avrà anche competenze multidisciplinari di base in ambito tecnico e professionale per poter svolgere mansioni in sicurezza nel rispetto dell'ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento”.

Molti sono gli sbocchi lavorativi presso Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regione e Amministrazioni dello Stato), aziende pubbliche e private per l’erogazione dei servizi pubblici (ad esempio: addetto alla gestione di reti e impianti idrici, del monitoraggio e controllo delle risorse idriche e degli interventi per il riutilizzo delle acque reflue; progettista di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza; tecnico per aziende di fornitura acqua potabile; tecnico nel settore dei servizi, delle utenze, delle Multiutility; tecnico nei Consorzi di bonifica e per i servizi legati alla protezione civile; tecnico per gli uffici delle amministrazioni pubbliche con compiti di controllo e di prevenzione ambientale).

E’ sicuramente possibile anche proseguire gli studi universitari affini a quanto studiato (Ingegneria Ambientale, Ingegneria Idraulica, Ingegneria Fisica, Scienze Geologiche, Scienze e gestione del territorio, Chimica, …) o in Istituti Tecnici Superiori con percorsi post-diploma di durata biennale, in particolare all’Its Nuove Tecnologie della Vita.

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza, diceva Madre Teresa di Calcutta e mai come in questo momento in cui la nostra attenzione alle politiche green, al rispetto dell’ambiente e delle risorse per garantire a tutti un futuro migliore sembra importante. Il Torricelli aspetta tutti coloro che vorranno avere maggiori informazioni per un presentazione online giovedì 16 dicembre alle 18.30”, conclude la Dirigente.