A scuola di mosaico

Continuano i corsi brevi di introduzione al mosaico. Partirà a fine ottobre il 14° corso aperto a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza di realizzare un mosaico con le proprie mani. La Scuola Mosaicisti del Friuli infatti, oltre al percorso di formazione professionale che si sviluppa in tre anni, organizza durante l’anno dei corsi brevi di introduzione al mosaico dove, cultori della materia e hobbisti possono apprendere e mettere in pratica i principi di base.

Nei prossimi mesi sono programmati tre corsi brevi che inizieranno rispettivamente il 31 ottobre, il 5 e il 27 dicembre con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Questi corsi si svolgono nel fine settimana, per un totale di 28 ore, e sono tenuti da qualificati maestri mosaicisti. Ai partecipanti non è richiesta nessuna particolare competenza, ma solo curiosità e desiderio di sperimentare.

Nel corso verranno affrontati gli elementi base delle tecniche musive: taglio e preparazione dei materiali con uso della martellina tradizionale, studio degli andamenti e composizione di soggetti a tecnica diretta. Il corsista potrà realizzare a sua scelta un lavoro a mosaico in tecnica romana o bizantina o contemporanea, scegliendo tra una ventina di bozzetti. Attrezzatura e materiali saranno forniti dalla Scuola e sono compresi nella quota di iscrizione.

Durante i giorni di frequenza sarà possibile visitare la Scuola e la Galleria espositiva: sarà un’occasione di approfondire ulteriormente le tecniche musive con le insegnanti e di guardare alle opere in modo diverso avendo provato cosa significa davvero “fare mosaico”.



Per le modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata https://scuolamosaicistifriuli.it/corsi-brevi/ o rivolgersi direttamente alla Scuola.