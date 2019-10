A scuola di odori con l'Arpa Fvg

Dal 14 al 16 ottobre si tiene a Trieste, nella sala Tessitori del Consiglio regionale, la scuola odori organizzata da Arpa Fvg in collaborazione con AssoArpa e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Questo momento formativo vuole essere un momento di confronto (e spesso conforto) tra i tecnici delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente che si occupano di questa tematica emergente. In assenza di una specifica normativa di riferimento, le esperienze e soprattutto gli errori commessi sono un elemento fondamentale per poter migliorare e armonizzare la gestione della tematica delle molestie olfattive sia dal punto di vista autorizzativo, che di monitoraggio e controllo.

Visto l’elevato numero di manifestazioni di interesse, nell’intento di aumentare la partecipazione - riducendo l’impatto ambientale dei trasferimenti - grazie al supporto del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia anche quest’anno è stato attivato un servizio di streaming in modo da favorire la fruizione dei contenuti, anche se non interattiva, da parte di tutti gli innumerevoli portatori di interesse a livello nazionale.