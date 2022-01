A scuola di smartphone e computer a Gorizia

C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi gratuiti formativi rivolti alle donne residenti a Gorizia che desiderano migliorare le proprie conoscenze informatiche e muoversi in autonomia nel contesto digitale. A comunicarlo è l’assessore alle pari opportunità, Marilena Bernobich.

Organizzato in stretta sinergia e collaborazione con tutti gli enti di formazione presenti sul territorio comunale, il progetto, finanziato dalla Regione, mira a supportare principalmente le donne che desiderano migliorare le proprie conoscenze informatiche, non essendo in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici, anche ai fini di poter dare un supporto ai figli nelle attività didattiche online, nonché incrementare le loro competenze minime per l'accesso alle maggiori piattaforme istituzionali e per l'utilizzo di tutti gli strumenti digitali.

Le attività, che assumeranno carattere laboratoriale, avranno una durata di 12 ore ciascuna, suddivisa, indicativamente, in 4 incontri da 3 ore con orario mattutino o pomeridiano.



Questi i titoli dei corsi: Alfabetizzazione digitale, per migliorare le competenze informatiche di base ed acquisire consapevolezza e sicurezza nella gestione delle informazioni digitali; Identificazione e accesso ai servizi online e sicurezza in rete, per migliorare l’accesso ai servizi pubblici online e incentivare l’utilizzo delle risorse digitali in sicurezza; Quello che il web sa di noi, per rafforzare la capacità di utilizzare in maniera più consapevole e sicura le nuove modalità di comunicazione online; Dad facile in famiglia, per sviluppare e potenziare la capacità di utilizzo delle tecnologie digitali a fini didattici e comunicativi, così da poter supportare, se necessario, chi sta seguendo un percorso di istruzione o formazione a distanza; Personal branding, per integrare nel contesto personale e professionale le nuove modalità di interazione digitale e comunicare al meglio il proprio valore e promuovere sé stessi con successo; Benessere economico con il digitale, per rendere autonome le partecipanti nell’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione delle finanze familiari per una maggiore indipendenza; Cellulare amico – base ,per imparare in modo semplice ed efficace come utilizzare il proprio smartphone; Cellulare amico – approfondimento, per migliorare le competenze nell’uso sempre più efficace del proprio smartphone.Le domande redatte secondo l’apposito modulo, potranno essere inviate all’indirizzo e-mail di uno degli Enti di formazione, Ad Formandum, Edilmaster, Enaip FVG, Enfap FVG e Ial FVG, oppure presentate direttamente presso la segreteria di uno degli Enti formativi, come previsto nell’avviso che riporta in allegato le schede informative dei singoli percorsi di formazione. Informazioni e modulistica: