A scuola, domande e risposte sui vaccini

00 studenti delle classi seconde, terze e quarte degli Istituti Einaudi Mattei di Palmanova hanno partecipato, su più turni, ad un evento informativo dedicato alle vaccinazioni contro il covid-19. A fornire le informazioni medico scientifiche la dottoressa Elisabetta Miorin, Direttrice della SOC di Pediatria dell’Ospedale di Latisana-Palmanova.

A ogni ragazzo, tra i 15 e i 17 anni, è stato consegnato un libricino di trenta pagine con alcune utili informazioni mediche oltre alle esplicative illustrazioni dell’artista multimediale Ugo Furlan. “Domande e risposte per i ragazzi da 12-15 anni e per i loro genitori” è il sottotitolo della pubblicazione che conserva al suo intero risposte circa la sicurezza del vaccino, la sua efficacia, le possibilità di scegliere, la durata della protezione, anche nei confronti delle varianti, oltre ad alcune indicazioni su dove poter approfondire gli argomenti attraverso fonti bibliografiche attendibili.

Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, assieme all’assessore comunale all’istruzione Simonetta Comand: “Abbiamo voluto dare ai ragazzi i mezzi per valutare, sempre assieme ai rispettivi genitori, i vantaggi della vaccinazione contro il covid-19. Incontrare un medico qualificato, come la dott.ssa Miorin, che ringraziamo per il grande impegno e lavoro che sta svolgendo, pensiamo sia davvero significativo per tanti ragazzi. Poterle rivolgere domande dirette, ricevere risposte scientificamente valide, può aiutare molti a fare una scelta consapevole”.

E aggiungono: “Nelle prossime settimane vedremo di organizzare incontri in cui coinvolgere anche i genitori dei ragazzi under 15. Informare è un elemento imprescindibile per dare la possibilità di essere protagonisti rispetto a un tema che richiede un approccio partecipato e competente. Il virus e l’efficacia conferita dal vaccino anti covid-19 sono tematiche prioritarie per contenere il contagio e limitare gli effetti della pandemia”.

Attraverso questi incontri e la stampa del libricino informativo, l’Amministrazione comunale intende promuovere un’attività di informazione sul tema della vaccinazione anti covid-19. Gli Istituti “Einaudi” e “Mattei” hanno accolto favorevolmente tale proposta.