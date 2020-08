A settembre riparte l’asilo comunale Arcobaleno

Dopo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato la data del 1° settembre per l’avvio dell’anno educativo dei nidi d’infanzia e degli altri servizi per la fascia d’età 0-3 anni, anche a San Vito al Tagliamento sono in fase di ultimazione gli ultimi dettagli prima della ripartenza della prossima settimana. Nella cittadina a fornire il servizio è l’asilo nido comunale “Arcobaleno” che offre un servizio diurno, educativo e sociale nella sede di via Pietro Angelo Cristofoli, in località Ligugnana e accoglie 40 bambini (aumentabili del 10% in relazione alla vigente normativa regionale) compresi nella fascia di età dagli otto mesi ai tre anni.



Il via libera per riaprire è arrivato nei giorni scorsi dopo che la Regione FVG ha ritenuto l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale compatibile con la ripresa delle attività educative in presenza, tale da consentire una risposta organizzata e qualificata alle famiglie del territorio regionale con minori nella fascia d’età 0-3. La delibera fa seguito al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato lo scorso 3 agosto con decreto del ministro dell’Istruzione, che ha lasciato alla Regione, nell’ambito delle proprie prerogative, il compito di indicare la data dei servizi educativi, ritenendo altresì valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni.



A San Vito, l’Amministrazione comunale si era mossa per tempo questa estate inserendo nel pacchetto di offerte estive l’attività dedicata ai bambini da 0 a 3 anni in modo da sostenere le famiglie che usufruivano dell’asilo nido, rimasto chiuso per mesi causa Covid-19. L’Asilo nido comunale “Arcobaleno” ha messo a disposizione moduli da 25 posti e in questi mesi l’attività è ripartita, garantendo il servizio in sicurezza rispettando le linee guida nazionali e regionali. Il tutto grazie al personale della struttura che si è dimostrato capace e professionale nel rispondere anche alla situazione emergenziale. Da queste premesse ripartirà l’azione degli operatori della struttura che sono già pronti ad accogliere i piccoli ospiti dal 1 settembre.Mamme e papà hanno già dato fiducia al servizio erogato dall’Arcolabeno tant’è che i 44 posti complessivi a disposizione all’asilo nido comunale sono già tutti coperti (quasi la metà sono nuovi inserimenti). Parlando proprio di procedura dei nuovi inserimenti dei piccoli, sarà avviata nei primi 3 giorni di attività per completarsi entro la metà di settembre. “La struttura di via Cristofoli - spiega l’Assessore all’istruzione,- mette a disposizione spazi adeguati per i piccoli e sono già stati codificati e definiti i protocolli di sicurezza anti Covid-19 che dunque saranno applicati per garantire tranquillità a bimbi e famiglie”. Le misure applicate seguiranno il canovaccio tracciato questa estate e dunque i piccoli faranno parte di gruppi chiusi, con gli stessi educatori impegnati nelle singole attività, sempre nei medesimi spazi e si useranno gli stessi giocattoli. Saranno effettuate inoltre tutte le sanificazioni previste dalle linee guida.