A settembre torna 'Medioevo a Valvasone'

Annunciate le date dell'edizione 2021 di Medioevo a Valvasone, la rievocazione storica che, seppur con grande attenzione per l'emergenza coronavirus, aveva confermato il proprio appuntamento anche lo scorso anno ed è stato uno dei pochi eventi pubblici con migliaia di visitatori a svolgersi effettivamente: un traguardo importante, in tempi di pandemia, per l'associazionismo e il mondo produttivo locale.



Ecco quindi che gli organizzatori del Grup Artistic Furlan sono pronti ad accogliere nuovamente i visitatori nel centro valvasonese, che fa parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia, da venerdì 3 a domenica 5 settembre.



La rievocazione si adatterà al quadro epidemiologico del momento attrezzandosi per rispettare le prescrizioni sanitarie, confidando di replicare il lavoro sinergico svolto per la passata edizione con Prefettura, Questura e Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.



"Nonostante le limitazioni - ha affermato- lo scorso anno la rievocazione è stata apprezzata e molto partecipata e siamo pronti a garantire anche quest'anno al nostro pubblico un tuffo nel passato nel completo rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie dettate dalla pandemia da coronavirus, capace nel contempo di ridare vivacità al territorio. La 29esima edizione sarà, come sempre, una grande sfida, non solo per il particolare periodo, ma anche per la volontà del gruppo di proporre qualcosa di nuovo e diverso".Certo, come sempre, il supporto dell'amministrazione comunale di Valvasone Arzene e il sostegno di numerosi sponsor. “Il lieto epilogo della scorsa edizione di Medioevo a Valvasone - ha aggiunto il sindaco- con zero contagi dopo i tre giorni rievocativi è il presupposto per ripartire anche quest’anno. Esprimo un vivo ringraziamento al direttivo e ai volontari per il rinnovato impegno e la conferma della programmazione per il primo fine settimana di settembre della manifestazione che leggo come un segnale di vero ottimismo per il futuro delle nostre Comunità. Di certo staremo attenti all'evoluzione della situazione ma, confidando in una dinamica dei contagi analoga a quella dello scorso anno, praticamente azzerati durante il periodo estivo, e tenuto conto del contesto ancor più rasserenato dalla prosecuzione delle vaccinazioni e alla luce dei contenuti degli studi che indicano nelle attività all'esterno una probabilità di contagio pari a zero, affiancheremo il Grup Artistic Furlan nell'organizzazione della manifestazione per garantire ogni sforzo possibile alla buona riuscita dell'evento".