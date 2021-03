A Soffumbergo arriva 'Un sacco verde'

Domenica 14 marzo una mattinata dedicata a raccogliere i rifiuti che l’Homo Sapiens Sapiens getta incurante nei boschi e tra il verde. Quattro piccole squadre di volontari partiranno da Valle e da Colloredo di Soffumbergo, in comune di Faedis, per fare pulizia. All’Ancona ci sarà un evento estemporaneo per ricordare come piccoli gesti possono aiutare a rispettare l’Ambiente e la Natura.

Il ritrovo è fissato alle 9 a Colloredo di Soffumbergo, presso la chiesetta dei Santi Giovanni e Paolo per la composizione delle squadre. Due gruppi partiranno da Valle e due da Colloredo, percorrendo il sentiero e la strada asfaltata.

Ogni squadra - composta da circa 4/5 persone - avrà un capogruppo che indicherà il percorso e le modalità di raccolta dei rifiuti. I gruppi s’incontreranno poi all’Ancona attorno alle 12-13 dove ci sarà un piccolo evento artistico estemporaneo.

La Pro Loco Colloredo di Soffumbergo fornirà i sacchi per la raccolta. Ai partecipanti è richiesto abbigliamento adeguato, pedule e guanti da lavoro robusti. In ottemperanza alle norme Covid è obbligatorio dotarsi di mascherina qualora la distanza di sicurezza non sia possibile. La raccolta è riservata a un numero limitato di persone, residenti nel comune di Faedis o nelle aree limitrofe.

INFO e PRENOTAZIONI 3396554561 o info.soffumbergo@gmail.com - pagina Facebook “Un sacco verde”.

In caso di pioggia o di ristrettivi Dpcm anti-covid, l’evento sarà rimandato a data da stabilirsi.