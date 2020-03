A spasso con Udine Design Week

Udine Design Week - il progetto organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri), in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e con il sostegno di Banca di Udine, Fondazione Friuli, Ifap, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel - conferma la maggior parte degli appuntamenti in programma previsti per la prossima settimana.

In particolare, viene confermata lunedì 9 marzo, la passeggiata per le vie del centro storico udinese. L’evento comincerà alle 16.15 dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, dove è allestita la mostra dedicata ad oggetti di design ecosostenibile “Disposable Food Containers”, per poi proseguire verso Casa Cavazzini per visitare le installazioni “Plastica Preziosa”, a cura de Il Vespaio e in collaborazione con IFAP, e “Do ut des”, in loggia del Lionello, progetto di Matteo Ragni in collaborazione con Legnolandia.

Tra le tappe previste, anche Galleria Tina Modotti, per assistere alla mostra in videomapping “Donne al Bauhaus / Leonardo Designer”, prima di giungere al capolinea del percorso, palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, per la visita alle due mostre già aperte al pubblico.

La prima, "Circular design", a cura di Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli con il MuDeFri, propone una raccolta di manufatti, realizzati con materiali di derivazione alimentare, plastici o altro che fanno parte della collezione di Garlandini ed Ercoli, che da sempre si occupano di design a partire dall’economia circolare. La seconda, "Ragni, vespe e altri animali", è invece dedicata alle riflessioni sui vari materiali dei designer Matteo Ragni, Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli (Il Vespaio), Carlo Cumini.

Per una panoramica completa sull’evento, si rimanda al sito della Udine Design Week www.udinedesignweek.it