A Spilimbergo il mosaico dell'emigrazione

Storie di mosaici e mosaicisti. E storie, quasi sempre, di emigrazione. Destini incrociati, quelli che si incontreranno nuovamente venerdì 29 luglio a Spilimbergo: l’Ente Friuli nel Mondo con la sua convention, che torna in presenza dopo due edizioni pesantemente segnate dalla pandemia, e la Scuola Mosaicisti del Friuli, che quest’anno celebra i suoi cent’anni e che in concomitanza dell’incontro annuale dei Fogolârs Furlans organizza anche l’inaugurazione della mostra Mosaici&Mosaici.

A rendere speciale la giornata, oltre allo straordinario traguardo che festeggia il prestigioso istituto di Spilimbergo, l’arrivo in Friuli di una nutritissima rappresentanza dei Fogolârs italiani, europei e di oltreoceano. Prima citazione d’obbligo per i sedici del Canada, tutti in regione dal 27 al 31 luglio per il congresso annuale della propria Federazione, ma da molto lontano arriveranno anche le delegazioni da Argentina, Brasile, Venezuela, Usa, Australia, Giappone, per ricordare solo quelle che arriveranno da più lontano.

A consentire il collegamento in diretta di tutti i 140 Fogolârs aderenti all’Ente Friuli nel Mondo la diretta streaming sul sito di Telefriuli (www.telefriuli.it), che trasmetterà live dal Teatro Miotto, sede della convention anche sui canai 11 e 511 del digitale terrestre, con due lunghe finestre, dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 18.30 alle 19.

Tutto nel segno del mosaico il programma, che si aprirà alle 16.30 con i saluti di Stefano Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti, del presidente di Friuli nel Mondo Loris Basso e del sindaco Enrico Sarcinelli, orgoglioso di ospitare un evento che "è il segno – dichiara – di un legame solido, antico ma capace di rinnovarsi anno dopo anno, tra Spilimbergo, la Scuola Mosaicisti e i valori più profondi del Friuli, della sua cultura e della sua storia".

Alle personalità, gli storici, gli emigrati e gli artigiani che si succederanno sul palco, e anche a due documentari filmati, il compito di raccontare con parole e immagini il rapporto strettissimo che lega il mosaico e la realtà dell’emigrazione, ben conosciuta da Spilimbergo e dalle vicine vallate, che già alla metà del secolo XIX videro partire i primi mosaicisti e terrazzieri.

Dopo i saluti di Lovison, Basso e Sarcinelli, si susseguiranno gli interventi di Gian Pietro Brovedani, direttore della Scuola Mosaicisti, di Gianni Colledani, storico dell’emigrazione, dell’artigiano Giovanni Trevisanutto e di Danilo Vezzio, imprenditore e presidente del Fogolâr di Lione, che a novembre organizzerà anche in Francia un grande evento dedicato alla storia dei mosaicisti e dei terrazzieri friulani.

Spazio anche per i filmati, con un video di Gianni Alberto Vitrotti e la proiezione di un documentario in lingua friulana della sede Rai Fvg, realizzato da Antonia Pillosio. A fine lavori il trasferimento dal teatro Miotto alla vicina sede della Scuola, in via Corridoni, per l’inaugurazione ufficiale di Mosaici&Mosaici, la mostra che aprirà le porte al pubblico da sabato 30 luglio a domenica 28 agosto.

La mostra, allestita nei laboratori della Scuola, presenta una selezione di opere realizzate dagli allievi durante l’anno formativo trascorso. Sono i progetti migliori: mosaici nati per studiare e approfondire un soggetto o una tecnica, accompagnati da fotografie e bozzetti che ne raccontano l’ideazione e l’esecuzione.

Mosaico&Mosaici è dunque una mostra sempre diversa perché, se gli obiettivi didattici per diventare Maestri Mosaicisti rimangono costanti e centrali, tanto che certi esercizi per impratichire la mano all’uso della martellina sono tramandati di generazione in generazione, ciò che cambia sono i lavori con cui gli allievi accrescono le loro competenze. Gli insegnanti della Scuola mettono a disposizione le loro capacità creative per proporre progetti sempre diversi da sviluppare, singolarmente o in gruppo, durante le lezioni.

Ai visitatori la possibilità di ammirare ogni anno mosaici inediti che riprendono lo stile antico, romano-ellenistico, quello bizantino e moderno, fino al contemporaneo anche in soluzioni di arredo e design. Momenti questi che caratterizzano l’evoluzione del mosaico nella storia dell’arte e corrispondono al percorso triennale di alta formazione professionale che la Scuola Mosaicisti del Friuli offre, unica al mondo. Per questo la Scuola è diventata nel tempo un centro di eccellenza in grado di attrarre allievi anche da fuori Italia e la mostra Mosaico&Mosaici ne è testimonianza con le sue opere che parlano di confronto, collaborazione, innovazione, genialità.

Per un mese, dal 30 luglio al 28 agosto 2022, la Scuola, dunque, abbandona il suo aspetto di laboratorio e diventa vetrina d’arte, tanto ordinata quanto sorprendente. Apre le sue porte e accoglie i visitatori con la volontà di trasmettere la conoscenza e la passione per il mosaico nelle sue molteplici forme. Si offre come un punto di riferimento internazionale per questa particolare arte, tanto antica quanto attuale.

Entrando negli spazi del corso primo si vedranno dunque i lavori di tipologia greco-romana. Questi mosaici rappresentano le prove più alte di chi per la prima volta si è approcciato a tagliolo e martellina: dallo svolgimento di motivi decorativi, ricami geometrici e intrecci vegetali risolti con l’accostamento di tessere quadrate di materiale naturale, alla copia di alcuni particolari di mosaici della classicità. Ci sono anche prove di soggetti dal disegno contemporaneo, ma risolti con stile antico e grandi opere di gruppo, come un arazzo firmato da William Morris interpretato a mosaico.

E’ chiaramente visibile un cambio di materiali e modalità esecutive guardando i lavori del secondo corso, dove si studia il mosaico bizantino e quello moderno caratterizzato dalla tecnica a rovescio su carta. Delle tante opere con i colori brillanti degli smalti veneziani l’attenzione sarà certamente rivolta ai ritratti e ai volumi tridimensionali. C’è poi la serie di animali, con le tessere tagliate a imitazione di particolari naturali, le insegne con le figure anni Trenta, gli originali mosaici su stoffa, fino ai rigidi arazzi da far ricadere dalle finestre della nuova Palazzina esposizioni.

Al terzo corso ogni allievo, dato il bagaglio di conoscenze acquisite, si cimenta in opere originali per creazione e composizione. Dalle personali ricerche nascono mosaici che giocano sulla varietà di materiali, spessori e colori. Trovano posto anche il grande pannello “pop” realizzato durante lo stage con l’artista ospite Luca Barberini, la serie di mosaici ispirati alle tele dell’impressionista Claude Monet, con le famose ninfee rese attraverso un gioco di rilievi e diverse texture, e quella degli scorci urbani tratti dai dipinti dell’americano Jeremy Mann.

La visita poi continua lungo i corridoi della Scuola che raccontano l’evoluzione dell’arte musiva nei secoli, ma anche le tante collaborazioni con artisti e le potenzialità espressive del mosaico che incontrano il gusto della contemporaneità con contaminazioni nell’architettura e soprattutto nel mondo del design riassunto nella sala dedicata al primo piano.

Mosaico&Mosaici 2022 è visitabile tutti i giorni, dal 30 luglio al 28 agosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. Per info: www.scuolamosaicistifriuli.it; tel. 0427-2077; info@scuolamosaicistifriuli.it.