A Steem for Steel, i giovani e l'acciaio

Si è conclusa la prima fase del progetto “A Steem for Steel”, l’iniziativa education che mira a sensibilizzare i giovani, e in particolare gli studenti delle scuole di secondo grado, verso l’importanza degli studi Steem (Science, Technology, Engineering, Economics, Maths) per accedere alle numerose opportunità professionali e di carriera nel settore dell’acciaio. Nella prima fase, le aziende sono andate nelle scuole, coinvolgendo circa mille studenti di vari istituti tecnici a livello nazionale. Le città in cui il progetto ha posto le radici sono Mantova, Napoli, Padova e Udine, in parallelo alle aziende coinvolte: Marcegaglia, Sideralba, Acciaierie Venete, Acciaierie Bertoli Safau e Danieli Automation, queste ultime due appartenenti al Gruppo Danieli.

“Durante i Workshop che abbiamo fatto all’Isis Malignani di Udine e a quello di Cervignano, per ingaggiare nel concorso gli studenti, abbiamo presentato le nostre aziende, parlando di Innovazione e di Sostenibilità, concetti alti ma l’obiettivo principale è stato quello di fare innamorare gli studenti dell’acciaio. Abbiamo descritto il nostro settore come realmente è: ricco di opportunità per i molti giovani talenti che vogliono mettersi in discussione", ha spiegato Federica Maion, Communication Manager di Abs.

La seconda fase del progetto si svolgerà in contemporanea nelle quattro città venerdì 21 febbraio e, per il nostro territorio, proprio in Danieli Academy, dove gli studenti che hanno voluto cogliere la sfida si confronteranno tra loro in attività, divisi in squadre, per imparare nuove nozioni attraverso le attività di workshop. A fine giornata saranno determinati i finalisti che avranno la possibilità di accedere al livello nazionale. Il progetto vedrà la sua conclusione nel mese di giugno con la definizione della squadra vincitrice.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa perché crediamo fortemente che raccontare ai nostri giovani la realtà aziendale non sia sufficiente: per dialogare con le nuove generazioni diventa sempre più importante la fase di sperimentazione: quindi raccontare l’azienda è la base, mentre accoglierli nei nostri uffici e fare in modo che si mettano alla prova con progetti come A Steem for Steel, ma anche come molti altri che in Danieli Academy rappresentano la quotidianità, diventa il fattore differenziante. L’obiettivo che ci poniamo è avvicinare il mondo del lavoro a quello degli studenti per fare in modo di garantire la continuità delle nostre aziende a tutti i livelli”, ha concluso Paola Perabò, vice-presidente di Danieli Academy.