A Stolvizza di Resia la festa dell'arrotino

“Affiliamo la nostra cultura e non solo…” vuole essere il motore della 23a Festa dell’Arrotino che avrà inizio sabato 8 agosto a Stolvizza di Resia con una veste nuova, vista la particolarità di questo anno, e proseguirà fino alla fine di ottobre con vari appuntamenti sul territorio.

Primo appuntamento, sabato 8 agosto 2020, alle ore 19.00 con l’Aperitivo Antropologico curato dal dott. Gianluca Da Lio. “Affiliamo la nostra cultura” per conoscere da vicino un mestiere che ha fatto del viaggio la sua storia. Interventi e aneddoti alla scoperta di un mestiere tradizionale della Val Resia saranno accompagnati da un calice di vino presso il giardino del Museo dell’Arrotino.

Domenica 9 agosto 2020 il weekend proseguirà con il progetto “Affiliamo”, curato dagli arrotini della Val Resia, dove protagonista sarà l’affilatura tradizionale. L’evento si terrà all’aperto nell’area circostante il Museo dell’Arrotino dove tutti potranno portare da casa i propri utensili per farli affilare in cambio di una libera offerta che contribuirà al mantenimento del museo. In questa giornata, con ingressi contingentati ogni 30 minuti, sarà possibile visitare le sale espositive accompagnati dallo staff. Appuntamento alle ore 10.30 e alle ore 16.30 per i bambini in una divertente “Caccia al Museo”, curata dal dott. Gianluca Da Lio, alla scoperta di tutti i tesori e segreti che il Museo dell’Arrotino cela. Al termine ci sarà un gadget per tutti i partecipanti.

A conclusione di questa giornata, appuntamento con lo Star Trekking curato dalla Tana in Val Resia: un’escursione serale con il naso all’insù per conoscer la volta celeste. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare info@tanavalresia.it. La 23a Festa dell’Arrotino proseguirà con altri appuntamenti sul territorio dedicati al coltello da cucina.

Gli eventi, organizzati dall’associazione C.A.M.A. Arrotini della Val Resia - Museo dell’Arrotino, saranno promossi e segnalati sul sito www.arrotinidellavalresia.it e sulla Pagina Facebook dell’associazione.

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione.