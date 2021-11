A Stolvizza sta arrivando il Natale

Con l'avvicinarsi dell'appuntamento festivo più importante dell'anno, tutta la comunità di Stolvizza si sta impegnando per organizzare un evento che ormai da ventun anni sta caratterizzando questo piccolo, ma vivace, paesino dell'alto Friuli posto alle falde del Monte Canin e Monte Sart appena suggestivamente imbiancati da una abbondante nevicata.



Seppur con i tanti problemi che la pandemia, ormai da due anni, ci sta martoriando, una condizione che non ci permette di allestire la rappresentazione del Presepe vivente e la discesa della grande Stella dalla montagna, l'Associazione "ViviStolvizza" ha messo in campo comunque un programma ricco di appuntamenti.

Mercoledì 8 dicembre vedrà l'avvio del programma con il grande Presepe allestito presso il Belvedere del paese, i tanti presepi allestiti lungo le vie, le grandi luminose stelle appese in ogni casa e, nel tardo pomeriggio, con il "Concerto di Natale" nel Santuario Santa Maria Assunta a Prato.



Da mercoledì 8 dicembre al 6 gennaio al Belvedere "Roberto Buttolo", che domina il paese, è allestito il presepe a grandezza d'uomo con personaggi finemente disegnati su legno. Saranno allestiti anche 'Presepi per la via' lungo le i caratteristici vicoli del Borgo Kikey e accese decine e decine di grandi e luminose stelle appese in ogni casa.Da mercoledì 8, alle ore 17,30, è in programma il Concerto di Natale nel Santuario S. Maria Assunta di Prato con il Complesso d'Archi del Friuli e del Veneto diretto dal maestro Guido Freschi.Sabato 18 dicembre, alle ore 19,00, si terrà il premio "Stella D'argento Della Val Resia" - anno 2021. La cerimonia si svolgerà nella sala del Consiglio del Comune di Resia.Dalle 22 di venerdì 24 dicembre, sarà accesa la Grande stella simbolo delle festività natalizie della Val Resia.Insomma una magia che farà respirare, ai tanti turisti che raggiungeranno questo piccolo Borgo, una straordinaria atmosfera natalizia.