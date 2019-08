A Talmassons per osservare le stelle cadenti

In occasione di Festinpiazza Talmassons 2019, in programma dal 8 al 12 agosto, l'osservatorio astronomico del Circolo Astrofili di Talmassons sarà aperto per tre sere consecutive, il 9, 10 e 11 agosto per ammirare le "lacrime di San Lorenzo",dette anche Perseidi, o comunemente stelle cadenti.

San Lorenzo è anche il patrono di Talmassons, da cui la festa paesana che si svolgerà in concomitanza con l'evento astronomico.



Ecco come partecipare. Distribuzione dei biglietti dalle 20.50. Inizio dell'evento dalle 21.00.



NO PRENOTAZIONI

Non esiste prenotazione all'evento, quindi non serve richiederla. L'ingresso è con offerta libera.



QUANDO ARRIVARE

Fino alle 21.00 tutti i soci saranno impegnati nelle operazioni di routine obbligatorie per permettere che la serata abbia inizio.

Chi arriverà prima dell'orario di distribuzione dei biglietti (20.50) dovrà mettersi in fila e attendere.

Non si potrà visitare la cupola nè osservare alcun oggetto celeste fino a quando la strumentazione non sarà pronta per l'osservazione, e comunque mai prima delle 21.00.



ENTRATA PRIORITARIA BIMBI

per i primi 6 gruppi, abbiamo attivato " l'entrata prioritaria per i bambini".



COME RITIRARE IL BIGLIETTO DI VISITA

Al vostro arrivo avvicinatevi alla porta dell'osservatorio per ricevere il vostro biglietto personale (un biglietto gratuito a puro scopo organizzativo).

In questo modo vi potremo inserire in gruppi di massimo 15 persone, per l'osservazione in cupola.

Dopodichè dovrete solo aspettare che il vostro gruppo venga chiamato al microfono, così nel frattempo potrete osservare comodamente dagli altri telescopi senza fare la fila per la cupola.



COSTO BIGLIETTI

Come sempre, i biglietti sono gratuiti.

Sono necessari per la visita alla cupola, esclusivamente per motivi organizzativi.

C'è comunque la possibilità di fare un'offerta libera, se volete che l'associazione possa continuare a organizzare eventi di divulgazione scientifica.



LIMITE MASSIMO DI VISITE ALLA CUPOLA

L'osservatorio è molto piccolo quindi, per permettere alle persone di godere dell'osservazione celeste, nell'arco dell'intera serata non è mai possibile far entrare più di 150-200 persone.

Spesso rimaniamo sotto questa cifra, causa l'ora tarda che facilmente raggiungiamo.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU:

- ANNULLAMENTO DELLE SERATE,

- ABBIGLIAMENTO DA INDOSSARE,

- PARCHEGGIO,

- E ALTRO ANCORA LEGGETE QUI: https://www.facebook.com/notes/circolo-astrofili-talmassons/aperture-al-pubblico-come-funziona/1765310810175152/



PER INFORMAZIONI SUL METEO DELL'ULTIMO MINUTO

cliccate "Mi interessa" sull'evento.



PER CONTATTARCI

Per contattarci in modo diretto scriveteci usando Messanger di Facebook.



Per comunicazioni urgenti potete anche inviare un SMS o chiamare allo +39 339 827 7499.

Ormai siete in tantissimi a chiamarci e purtroppo venerdì è un giorno lavorativo, quindi con ogni probabilità riceverete risposta esclusivamente via SMS, appena possibile.



Per saperne di più non solo sull'evento ma anche su tutto quello che facciamo e abbiamo fatto in passato, visitate il sito ufficiale: http://castfvg.it/