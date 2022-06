A Tarcento la solennità di San Pietro

Si è tenuta nel Duomo di Tarcento la celebrazione della solennità di San Pietro, patrono della Pieve Tarcentina.

Ha officiato monsignor Duilio Corgnali affiancato dai sacerdoti della zona. Erano presenti i sindaci di Tarcento e Magnano in Riviera, Mauro Steccati e Roberta Moro, e, in rappresentanza del primo cittadino di Lusevera, la consigliera Carla Lesa.

"Siamo qui stasera a confessare la nostra Fede - ha predicato monsignor Corgnali - e siano chiamati a confermare la Fede che cammina assieme alla vita. La collaborazione pastorale è il segno che vanno messe insieme le forze".

Annunciata la visita pastorale dell'arcivescovo fra l'autunno e la primavera e l'obiettivo di creare un archivio unico, ma anche la visita ai beni ecclesiali e culturali delle parrocchie.

"La chiesa è formata non solo dai preti, ma soprattutto dai laici - ha detto Corgnali - e proprio ai laici dobbiamo dire grazie per il loro prezioso servizio che deve essere trasmesso alle nuove generazioni. Preghiamo San Pietro che sappia stimolare lo spirito di Comunità e contagiare qualcuno che non si è ancora messo a disposizione".

Riferimenti anche all'allarme siccità, per la pandemia che riprende vigore ma, ha concluso don Corgnali, "ci manca il tempo di preoccuparci della siccità dei valori umani".