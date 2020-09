A Tarcento la storia dell'8° Reggimento Alpini

Sabato 12 settembre, alle 18, a Tarcento è in programma la prima presentazione del libro "O la'... o rompi - storia dell'8° Reggimento Alpini ", frutto di oltre un anno di lavoro degli autori, Marco Pascoli, Luigi Teot e Andrea Vazzaz.



Per partecipare è necessario prenotarsi (basta scrivere a questo indirizzo mail: info@grandeguerra-ragogna.it), i posti disponibili in sala sono un centinaio.

Una seconda presentazione si terrà a Tricesimo, nella serata di venerdì 25 settembre.



Domenica 13 settembre, invece, è in programma un'escursione storico-geologica a Passo Volaya con ritrovo alle 9:00 presso il posteggio sottostante al Rifugio Tolazzi, sopra la frazione di Collina in Comune di Forni Avoltri (GPS 46.59158 12.86750).

Itinerario: salita al Passo Volaia, ricostruzione dell'attacco italiano che portò alla conquista del valico, visita alle fortificazioni e alle epigrafi italiane, descrizione della geologia della zona e in particolare dei resti delle scogliere coralline di 400 milioni di anni fa che affiorano nell'area del passo, anello del Lago, visita alla prima linea e al cimitero di guerra austro-ungarico, rientro.

Durata complessiva (soste incluse): ore 7 circa.

Necessitano: abbigliamento e calzature da trekking, acqua, pranzo al sacco, torcia elettrica.

Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: dott. Marco Pascoli.

Esperto geologo - paleontologo: dott. Fabio Dalla Vecchia.

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (due quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati.

Difficoltà: escursionistiche, su sentieri che non oppongono difficoltà ma che richiedono un certo allenamento (E/EE). Dislivello in salita: 700 metri circa.