A Tarvisio, l'Italiano Under 18 di Scacchi

A distanza di otto anni, Tarvisio torna a essere capitale degli scacchi, grazie ai Campionati Italiani Under 18. Dal 2 al 9 luglio, circa mille ragazzi di età compresa tra i sei e i diciotto anni parteciperanno, assieme alle loro famiglie e ai loro accompagnatori, alla più grande manifestazione dedicata ai giovani.

Il Consiglio federale, ovvero le più alte cariche sportive della disciplina scacchistica, hanno scelto il territorio del Tarvisiano all’unanimità. L'evento è stato fortemente voluto e caldeggiato dalla Regione, dall'Amministrazione comunale di Tarvisio e dal Consorzio del Tarvisiano che si sono adoperati per stringere un accordo con la società UniChess del Grande Maestro Roberto Mogranzini, una collaborazione senz’altro proficua, che in passato ha portato anche un Campionato del mondo e che, nel futuro, riserverà ancora grandi soddisfazioni.

Il torneo di scacchi non sarà solo un evento sportivo, ma avrà un impatto turistico importante. Si parla, infatti, di una presenza costante di circa 3.000 persone al giorno per un totale di più di 20.000 presenze sul territorio.

A coordinare l’elevato flusso di incoming sarà il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e Sella Nevea, sinonimo di efficienza e professionalità del settore.

Si prospetta, dunque, un tutto esaurito a Tarvisio, che, pur non essendo nuova a questo evento, ha già avviato la grande macchina organizzativa. L’assessore alla Attività Produttive Sergio Emidio Bini esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto, che ha consentito alla Regione, ancora una volta, di promuovere un evento sportivo straordinario per il territorio, che si conferma idoneo ai grandi eventi con ricadute turistiche di assoluto valore.

Soddisfazione anche da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, che sottolinea l’importanza dei grandi eventi sportivi nell’area del Tarvisiano con le oltre 10 mila presenze che questo torneo garantirà sul territorio.

Analoga valutazione per il Sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, e l'Assessore Igino Cimenti, soddisfatti per il ritorno in Valcanale di un evento dedicato agli scacchi. Massimo sarà l’impegno che l’Amministrazione tarvisiana metterà in campo per organizzare al meglio la manifestazione, mettendo a disposizione le infrastrutture sportive (palazzetto dello sport e tennis coperto), ma anche una partecipazione finanziaria a copertura delle spese dell’evento.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Consorzio Massarutto, per un altro evento che porterà Tarvisio al centro di un progetto di sport e turismo con un grande lavoro di squadra.