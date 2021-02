A Tauriano l'anniversario della battaglia di Beda Fomm

Il 32° Reggimento Carri, nella ricorrenza dell’80° anniversario della battaglia di Beda Fomm, combattuta in Africa Settentrionale l’8 febbraio 1941, ha ricordato con la deposizione di una corona d’alloro al monumento della Caserma "Forgiarini" di Tauriano, i carristi caduti durante i fatti d’arme nella Seconda Guerra Mondiale.

Nella battaglia di Beda Fomm, durata quattro giorni d’intensi e sanguinosi scontri, il III e V Battaglione carri italiani, combattendo contro le più ingenti forze inglesi della IV Brigata e dell’11° Ussari, consentirono il ripiegamento delle fanterie e delle artiglierie che procedevano lungo la via Balbia e la costa verso sud, in modo da sfuggire all’aggiramento da parte del XIII Corpo d’Armata britannico. I carri italiani furono distrutti o immobilizzati, l’avanzata inglese fu però fermata.

Alla cerimonia, che si è svolta in forma ridotta in osservanza delle vigenti norme anti contagio, hanno partecipato il Comandante della 132^ Brigata corazzata Ariete, generale di Brigata Roberto Banci, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Al termine della deposizione l’Istituto del Nastro Azzurro, ente associativo che riunisce tutti i decorati italiani di medaglia al valor militare dalle guerre d’indipendenza, ha consegnato al Comandante del 32° Reggimento carri, colonnello Gian Luigi Radesco, l’attestato di nomina dell’unità a Socio d’Onore. Il prestigioso riconoscimento è stato concesso al 32° Reggimento per il significativo ruolo avuto nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L’unità carri, più volte impiegata in territorio nazionale nell’Operazione Strade Sicure e attualmente inserita tra le forze a elevata prontezza per la Nato Readiness Initiative, in questi giorni, insieme ad altri assetti della Brigata “Ariete”, si sta preparando per partecipare a importanti esercitazioni internazionali organizzate nell’ambito del quadro operativo d’impiego dell’alleanza atlantica.