A Tavagnacco torna la Raccolta Alimentare

Sabato 5 e domenica 6 marzo ritorna la Raccolta Alimentare che il Gruppo Scout AGESCI Feletto Umberto propone assieme alla Collaborazione Pastorale di Tavagnacco, con il patrocinio del Comune di Tavagnacco, a favore della Casa Famiglia “Luigi Scrosoppi” di Faedis e delle famiglie assistite dal Centro della Carità della Collaborazione pastorale.



A Faedis, la casa famiglia “Luigi Scrosoppi” accoglie bambini, anche molto piccoli, che non possono continuare a vivere nelle loro famiglie di origine e che spesso sono in attesa di affido o adozione. “Da 15 anni la Raccolta Alimentare sostiene questa realtà alla quale il nostro gruppo è molto affezionato”, spiega Luca Nardone, uno dei responsabili del gruppo scout, “I nostri ragazzi si immedesimano molto in questi bambini e sentono molto forte il desiderio di aiutarli come possono”. Dallo scorso anno, una parte importante di quanto viene raccolto, è destinata al Centro della Carità della Collaborazione Pastorale che assiste un gran numero di famiglie che, nel territorio del comune, vive con estrema difficoltà la quotidianità di questo periodo fornendo loro alimenti, ma anche quanto serve per la cura della persona e della casa.



“Siamo davvero felici di poter realizzare questo evento assieme ai gruppi delle diverse parrocchie della Collaborazione Pastorale di Tavagnacco” continua Nardone, “Di anno in anno sta diventando un momento sempre più partecipato e condiviso, portando grandi risultati in termini di materiale che viene raccolto, oltre 2.200kg lo scorso anno, ma soprattutto di sensibilità del territorio verso le persone più in difficoltà”. Sarà possibile partecipare consegnando generi alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene della persona e della casa nei punti di raccolta di Feletto Umberto (Villa Tinin), Colugna (davanti alla Chiesa) e Tavagnacco (Farmacia Comunale) dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 5 marzo oppure all’inizio di tutte le S. Messe delle diverse parrocchie della Collaborazione Pastorale sabato 5 e domenica 6 marzo.Maggiori informazioni e dettagli sui prodotti che possono essere consegnati e sugli orari della raccolta possono essere trovati sul sito www.scoutfeletto.org