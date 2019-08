A Terenzano torna la 'Fiesta dal Pais'

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Terenzano scatta la decima edizione della ‘Fiesta dal Pais’. Un weekend diventato ormai un classico sia per i concerti rock che, sabato, propongono gruppi e musica ricercata da tutta la Penisola, sia per la domenica all'insegna del divertimento, con la tradizionale corsa dei carretti aperta a chiunque abbia voglia di costruire un mezzo a spinta.

Sabato, la serata proporrà tre concerti di livello. Aprirà la Tre Monti Band, gruppo composto da 40 elementi tra strumenti a fiato, percussioni, chitarre, basso e batteria; insomma una vera Big Band in arrivo direttamente da Cesena. A seguire, Silvia & The Fishes on Friday, una band indie pop udinese dalle sonorità malinconiche e sognanti; con le loro canzoni popolano mondi paralleli, raccontano di satelliti alla deriva amori impossibili e pianeti solitari.

E per finire: Paolo Saporiti, chitarrista, cantante e compositore milanese. Saporiti propone un cantautorato in cui domina l'attenzione per i dettagli e la profondità dei testi. La sua voce calda e graffiante condurrà il pubblico all'interno del suo ultimo lavoro dal titolo ‘Acini’.

Domenica sarà una giornata davvero per tutti i gusti. Dal mattino ci sarà la possibilità di portare, scambiare e vendere in piazza qualsiasi cosa provenga dalle soffitte o dal piccolo artigianato casalingo. Nel pomeriggio la mitica corsa dei carretti a spinta, spettacoli per bambini e, alla sera, gli Anni Ruggenti Band con le esibizioni acrobatiche delle ragazze My Life Is Pole Dance Studio da Gorizia.

Due giornate ricchissime di spettacoli per tutti i gusti e buon cibo con specialità friulane. Quindi, se potete, non mancate!