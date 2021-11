A Tolmezzo arriva il wi-fi gratuito

Internet più accessibile a Tolmezzo grazie al progetto europeo WiFi4EU. Sul territorio comunale sono entrati in funzione 12 punti di accesso gratuito al web situati in edifici di proprietà comunale e in spazi pubblici all’aperto: tali apparecchiature consentiranno ai cittadini che utilizzano gli spazi comunali attrezzati con la nuova infrastruttura o che si trovano nelle vicinanze delle aree dotate di “hot spot”, di navigare gratuitamente sfruttando una connessione a banda larga ad alta velocità.

I dispositivi sono stati dislocati nel capoluogo e nelle frazioni in cui c’è la copertura del segnale. Nello specifico: a Tolmezzo sono stati posizionati nella sala riunioni di via Marchi 12 (accanto al Judo Club) e nei locali di via Spalto 9 in cui hanno sede diverse associazioni, all’interno dell’auditorium Candoni (nell’atrio e in sala), nel parco giochi di via Janesi e nel campetto dell’oratorio di Betania.

Per quanto riguarda le frazioni, invece, un punto d’accesso è stato installato in via Colombo 1 a Illegio, di fronte al palatenda annesso alla Casa delle Esposizioni, a Casanova in piazza della Pace e a Fusea in piazza Fontana; due i dispositivi collocati a Cazzaso (uno nell’ex latteria sociale e uno esterno in piazza Indipendenza) e a Terzo (nei locali della scuola dell’infanzia e nel piazzale antistante l’ufficio postale).

La rete civica wi-fi è stata allestita e attivata grazie ad un finanziamento di 15 mila euro messo a disposizione dell’Unione Europea per la realizzazione di punti di accesso gratuito ad internet in spazi pubblici con tecnologia wifi. Il Comune di Tolmezzo è risultato beneficiario di questa somma per la copertura dei costi delle infrastrutture e per l’installazione delle stesse. Grazie al wi-fi “comunale” gli utenti, una volta attivata la connessione dai propri dispositivi, potranno selezionare il servizio che consente un rapido accesso a internet senza consumare il proprio traffico dati.