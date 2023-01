A Tolmezzo arrivano i nuovi contatori del gas

In arrivo a Tolmezzo i nuovi contatori del gas: AcegasApsAmga annuncia l’avvio della campagna di sostituzione dei vecchi dispositivi. Si tratta di un’attività imposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che, con delibera 631 del 27/12/2013, ha disposto la sostituzione dei vecchi contatori meccanici con quelli elettronici di nuova generazione.

A Tolmezzo l’intervento si svolgerà a partire dalla terza settimana di febbraio e interesserà le utenze residenziali e assimilate del capoluogo (compresa Betania) e quelle delle frazioni di Caneva e Casanova. Nella restante parte del territorio comunale l’intervento verrà invece effettuato successivamente, secondo le indicazioni fornite dalla società.

In questi giorni le utenze attualmente interessate stanno ricevendo una prima lettera informativa. Dopo questa comunicazione iniziale, gli operatori incaricati faranno un sopralluogo preliminare presso l’abitazione per pianificare l'attività di sostituzione, a seconda che il contatore sia accessibile o meno. In entrambi i casi verrà lasciato un avviso con tutti i dettagli necessari e un numero verde da chiamare per qualsiasi richiesta di chiarimento. L’intervento di sostituzione vero e proprio richiede l’interruzione della fornitura del gas per una trentina di minuti circa e la presenza del cliente non è obbligatoria ma preferibile.

AcegasApsAmga tiene a sottolineare in particolare che:

- i tecnici incaricati saranno dotati di tesserino di riconoscimento;

- l’operazione di sostituzione non prevede alcuna spesa né richiede alcuna modifica al contratto di fornitura del gas. Nessun operatore è infatti autorizzato a chiedere denaro o a proporre alcuna revisione del contratto;

- in caso di dubbi è possibile verificare l’identità degli operatori contattando il numero verde indicato nella lettera e nell’avviso di installazione che gli utenti riceveranno a casa.

Informazioni più dettagliate sono disponibili online.