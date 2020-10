A Tolmezzo è arrivato il nuovo scuolabus

"Oggi abbiamo inaugurato il nuovo scuolabus, che ha già preso servizio nella tratta che copre parte di Tolmezzo, Caneva, Casanova, Terzo, Fusea e Cazzaso", informano dal Comune di Tolmezzo l'assessore Marco Craighero e il sindaco Francesco Brollo.

"Mandiamo in pensione un vecchio mezzo con un po' di anni sulle spalle, per introdurne uno moderno e efficiente, da 32 posti + autista e accompagnatore, dotato anche di sensore con videocamera per le manovre e climatizzatore. Un investimento da 75mila euro, importante per le nostre casse comunali, ma che riteniamo doveroso e di cui siamo orgogliosi, perché sulla sicurezza e i servizi di qualità per i nostri bimbi non si risparmia".

"E grazie e buon lavoro ai nostri autisti, sempre professionali e una garanzia per la nostra comunità!", concludono dall'Amministrazione comunale.