A Tolmezzo è tempo di Festa di Primavera

Sabato 14 e domenica 15 maggio a Tolmezzo torna quella che era la tradizionale Festa dei fiori e che, nella nuova edizione, si chiamerà Festa di Primavera.

Nella cornice delle vie del centro, come da tradizione, troveranno spazio vivaisti, hobbisti e stand agroalimentari. L’evento, che era stato programmato in una prima data il 22 e 23 aprile, ma era stato annullato in conseguenza dell’allerta meteo, è stato riorganizzato assieme all’evento Colori e Sapori che già dal giovedì 12 arricchisce piazza XX settembre con 16 stand gastronomici da tutta l’Italia.

In piazza Garibaldi, invece, sarà realizzata la zona degustazioni e concerti attorno ai quali troveranno spazio gli stand di aziende gastronomiche che propongono i propri prodotti in vendita e assaggio (10 euro giro di assaggi in degustazione).

Sono presenti: Baita da Rico – Toc di vore; Pietro Querini Baccalà di Venezia; Birra Casamatta; Pasticceria Kevin D’Agaro; Caseificio di Enemonzo; Azienda Agricola Rovis; Nostromicrogreen; Olispin azienda agricola; Archeologa del gusto.

Sempre nella cornice di piazza Garibaldi sul palco si alterneranno convegni e momenti di intrattenimento, di seguito il programma dettagliato:

Sabato 14 maggio alle 14.30 ‘Nutrizione, principi attivi e modalità di preparazione del cibo per non perdere preziosi nutrienti’. Alle 16 spazio a ‘Come Coltivare un orto sinergico’ a cura dell’Allegra Fattoria di Caneva di Tolmezzo. Alle 19:30 concerto blues con Flavio Paludetti Organ Trio.

Domenica 15 alle 12 convegno con degustazione ‘Microgreen una moda, ma anche un’opportunità’ con gli assaggi realizzati da Daniele Cortiula. Alle 14 fronte palco: Scambio dei semi a cura di Tiera Viva in collaborazione con OrtoBorto; condivisione di esperienze e conoscenze agricole aperto a tutti.