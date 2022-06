A Tolmezzo, il Campo solare 2022

Il Comune di Tolmezzo rinnova l’appuntamento con le attività ricreative del centro estivo. Il “Campo solare 2022” si terrà dal 4 luglio al 26 agosto, con sospensione delle attività dal 15 al 19 agosto.

Il servizio, che prevede anche la mensa, è rivolto ai bambini dai tre anni compiuti che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, fino ai dieci anni e comunque fino alla V classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022.

Le sedi individuate per il centro estivo sono la scuola dell’infanzia Caretti (in via Della Vittoria) e la scuola primaria di Caneva e le attività si svolgeranno in una o nell’altra sede, oppure in entrambe, in base al numero di gruppi.

I turni di frequenza saranno settimanali; ogni famiglia può scegliere le settimane che preferisce durante il periodo di apertura e secondo due formule di frequenza: dalle 7.45 alle 16 con servizio mensa; dalle 7.45 alle 12.30 senza mensa (solo per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2021/2022).

È previsto, inoltre, anche un servizio di post accoglienza dalle 16.00 alle 16.45 che verrà attivato su richiesta delle famiglie e con un numero minimo di cinque adesioni.

L’organizzazione del centro estivo avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione dirette a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2.

A breve verranno fornite le indicazioni precise sulle iscrizioni al centro estivo che saranno a cura del soggetto gestore.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune chiamando i numeri 0433 487967 oppure 0433 487977.