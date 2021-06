A Tolmezzo la Festa del Solstizio

Festa del Solstizio, “R-estate” a Tolmezzo: appuntamento domenica 20 giugno con eventi, attività e animazione per segnare la ripartenza e l'inizio dell'estate



Una nuova festa, per una nuova ripartenza. Dopo il debutto del 2020, fortemente voluto in seguito alla prima fase dell’emergenza sanitaria, il Comune di Tolmezzo in collaborazione con Aps Reset organizza anche quest’anno la “Festa del Solstizio”: un’intera giornata di eventi, attività e animazione per segnare la ripresa dopo i lunghi e difficili mesi di sospensione delle iniziative causata dalla pandemia. Una data scelta non a caso, quella di domenica 20 giugno, che annuncia l’inizio dell’estate e, al tempo stesso, di una nuova pagina verso la tanto auspicata normalità.



“C’è un grande desiderio di ripartire e un grande bisogno di normalità, con la Festa del Solstizio diamo il via agli eventi dell’estate tolmezzina, sui cui stiamo lavorando assiduamente per offrire un programma di opportunità, assieme ad associazioni e realtà cittadine, ricco e variegato” commenta l’assessore agli eventi Marco Craighero.



Si partirà in piazza alle 8.00 del mattino con il concerto del risveglio interpretato da un duo arpa-soprano, per poi proseguire con il Total Body Workout e nel pomeriggio con l’esibizione di danza e alle 17.00 con lo spettacolo per bambini con clown, giocolieri, mangiafuoco e trampolieri, fino al concerto delle 20.00 con la Banda Berimbau che ci accompagnerà al gran finale delle 22.00 con lo spettacolo pirotecnico (con fuochi silenziosi) conclusivo. A Prà Castello si terranno invece le attività di meditazione e respirazione, con degustazione di tisane e lo Yoga Flex Fitness.Tante le opportunità proposte poi dalla città con negozi aperti per lo shopping, colazioni, aperitivi, pranzi e cene nei locali del centro e attività di ristorazione in via Del Din in collaborazione con il ristorante la “Buteghe di Pierute” di Illegio. Inoltre durante tutta la giornata la Radiomobile di Radio Studio Nord porterà musica e animazione itinerante su tutto il territorio cittadino e in particolare nelle frazioni.Tutti gli eventi sono a ingresso libero; per alcune attività (Total Body Workout, Meditazione e Respirazione, Gioco Meditativo, Yoga Flex Fitness) la prenotazione è gradita e consigliata scrivendo a solstizio.tolmezzo@gmail.com.Il programma completo è pubblicato sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it e sulla pagina Facebook del Comune di Tolmezzo e dell’APS Reset, dove si possono trovare gli orari delle iniziative e tutte le informazioni utili.