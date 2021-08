A Tolmezzo ritorna la fontana per dissetare la storia del paese

La storia della fontana di un paese è la chiave per ricostruire la storia del paese, di Cazzaso come di tutti i paesi di montagna. La nascita del paese è collegata alla disponibilità dei prati per mantenere degli animali, ma anche all’esistenza di una o più sorgenti che forniscano l’acqua indispensabile per abbeverarli e naturalmente per consentire agli abitanti di abbeverarsi. Ma i terremoti modificano le vene d’acqua sotterrane e fanno scomparire le sorgenti.

Le ultime a Cazzaso sono scomparse dopo il terremoto del 1976. È nata così l’esigenza di realizzare un acquedotto. Nella storia del paese intitolata “Cazzaso paese in cammino”, un capitolo è proprio intitolato “Il problema dell’acqua” a ricordare che già nel 1832 si pose la questione di realizzare un sistema di adduzione dell’acqua per sopperire alla carenza che lamentava ‘la fontana del paese’.

Con il terremoto del 1976 sorsero problemi di approvvigionamento idrico per tutta la Carnia e vennero realizzati i grandi acquedotti del Fontanon e del Seazza. Il problema si pose anche per Cazzaso e la vicina Fusea e si dovette decidere per un lungo collegamento addirittura da una sorgente sovrastante Noiaris nel Comune di Sutrio. Nel frattempo, negli Anni ’50, ci fu la rivoluzione dell’acqua nelle case. Ben a ragione si può parlare di rivoluzione perché l’innovazione, oltre a consentire di realizzare i bagni all’interno delle abitazioni, ha modificato radicalmente il modo di vivere dei paesi.

Anche a Cazzaso la fontana nella piazzetta centrale del paese era stata da sempre il punto di riferimento sociale. Dalle case uscivano le donne con i secchi di rame appesi all’arconcello e si incontravano in crocchio, a ‘far la fila’, si direbbe oggi, per attingere l’acqua. La fontana era il termometro della vita del paese: un luogo per incontrarsi o per fare attenzione a non incontrarsi! Comunque, il luogo ove si viveva il momento di vita più intensa del paese. Alla fontana-abbeveratoio si fermavano alla sera le bestie di rientro dal pascolo e i muggiti si mescolavano al vociare delle donne, al gridare dei ragazzi, in una simpatica confusione che dava l’idea del vivere il borgo. Nel dopoguerra, come prima innovazione sul problema dell’acqua, il Comune ha realizzato il lavatoio. Ed è stato… un buco nell’acqua, perché già allora i cazzaini i panni sporchi preferivano lavarli in casa e il lavatoio è stato pressoché inutilizzato.

In seguito, negli Anni ’50 del secolo scorso, la rete di distribuzione casa per casa ha reso inutile la fontana, che però creava problemi al traffico nella piazza omonima ed è stata quindi eliminata senza tener conto del fatto che era un monumento alla storia del paese. Ora l’associazione Amîs di Cjaçiâs ha voluto dare una dimostrazione di come sia possibile trovare una mediazione tra salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo, di come si possa conciliare il legame alle proprie radici, con le esigenze del progresso: ai margini della piazza della vecchia fontana se n’è costruita una nuova. I volontari dell’associazione, veri amici del paese e della sua storia, hanno sistemato un angolo della piazza e con un pregevole intervento di arredo urbano vi hanno collocato una originale fontana: un vero monumento a quella vecchia e a ciò che ha rappresentato nella storia del paese