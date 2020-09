A Tricesimo la Giornata Nazionale del veicolo d'epoca

Domenica 27 settembre, all'ex caserma Sante Patussi di Tricesimo, sede operativa dell'associazione Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia CRCS -onlus, si celebrerà la Giornata Nazionale del veicolo d'epoca in Friuli Venezia Giulia.

Un'iniziativa promossa da ASI a livello nazionale ed organizzata dall'associazione con l'intento di far conoscere il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico italiano. Per l'occasione verranno esposti alcuni veicoli d'epoca (auto, moto, trattori e camion) assieme ai numerosi mezzi militari storici provenienti dalle collezioni private dei soci dell'associazione. A coronare quello che sicuramente si prospetta come uno degli eventi più interessanti del 2020 in regione sarà presente un elicottero della società Helica Srl di Amaro per dare la possibilità ai visitatori di effettuare un fantastico volo turistico.