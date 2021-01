A Trieste 13 nuove pietre d'inciampo

In Italia, le prime Pietre d’Inciampo ideate da Gunter Demnig furono posate a Roma nel 2010. In 20 anni, la tradizione ha preso il via e, come nel resto d'Europa, si è consolidata anche in Friuli Venezia Giulia. In regione, anche quest'anno, funestato dal Covid, saranno posizionate diverse pietre a Pordenone e Trieste.

Obiettivo di queste pietre, che luccicano nell'anonimato delle strade su sui siamo soliti passeggiare, vogliono essere un inciampo emotivo e mentale per mantenere viva la memoria delle vittime del nazi-fascismo. Un simbolo, insomma, indelebile, da tramandare alle generazioni future.



A Trieste, dove la tradizione risale al 2018, è presente il numero più alto della regione di Stolpersteine e anche quest'anno ne saranno posizionate altre 13, in ricordo di altrettante vittime della Shoah. A causa della pandemia in corso l'artista Gunter Demnig non sarà presente, ma la tradizione non si ferma.



Si comincia, alle 10: appuntamento in via della Cattedrale 14, dove abitavache, dopo essere stato denunciato, il 20 giugno 1944 si fece arrestare e deportato ad Auschwitz, poi a Kaufering dove morì di stenti il 19 marzo 1945. Seconda tappa in via Pacinotti 5, per ricordare l'antifascista e partigiano, ucciso nella Risiera di Trieste.saranno ricordati in via Timeus 14, dove la famiglia Israel si era rifugiata dopo essere scappata da Firenze. Arrestati il 26 novembre 1943, furono deportati e assassinati pochi giorni dopo, ad Auschwitz.Altre pietre saranno posizionate a memoria diin piazza Giotti, altre in via XXX ottobre dove abitavanoIn via Roma si ricorderà, poi in via Biasoletto e via dell’Eremo a ricordo di