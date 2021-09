A Trieste, 90esimo congresso della Società Geologica Italiana

L'organizzazione all'Università di Trieste di un evento come il 90esimo congresso della Società Geologica Italiana è al tempo stesso un ulteriore segnale di ripartenza dopo i mesi più difficili a causa della pandemia e la conferma del ruolo di primo piano di Trieste nel contesto scientifico nazionale. L'elevato numero di eventi scientifici che si svolgono nel capoluogo regionale, come TriesteNext e la Maker Faire che prenderanno il via nei prossimi giorni, sono la dimostrazione che la nomina di Trieste quale Capitale Europea della Scienza 2020 non è stata un riconoscimento estemporaneo ma la certificazione dell'importanza e della vitalità della città nel contesto scientifico.

È questo in sintesi il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla cerimonia di apertura del 90° congresso della Società Geologica Italiana che si è svolto questa mattina in Ateneo, alla presenza del presidente della Società geologica italiana Sandro Conticelli e del rettore Roberto Di Lenarda.

L'assessore ha inoltre sottolineato come il convegno tocchi temi di grande attualità a partire dalla transizione energetica, contesto nel quale la figura del geologo è molto importante per garantire la crescita della società senza danneggiare l'ambiente, ricordato il quarantacinquesimo anniversario del Terremoto in Friuli e rimarcato come la geologia sia una disciplina di assoluta rilevanza in un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia e in particolare in una regione come il Friuli Venezia Giulia.

