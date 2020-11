A Trieste accese le luminarie natalizie

A Trieste il Natale è già arrivato. Oggi pomeriggio sono state accese le luminarie in piazza Unità d'Italia, alla presenza del primo cittadino Roberto Dipiazza e autorità cittadine. Una scelta che in città ha scatenato qualche polemica.

C'è chi vede in questo gesto un segnale di speranza per il prossimo futuro e la volontà di rendere meno opprimente e più lieto questo difficile momento storico, ma c'è anche chi ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale, giudicando l'accensione delle luminarie azzardata e inopportuna. Tanti i commenti sul profilo Facebook del Comune che denunciano troppi morti, troppi nuovi casi di Covid e troppe incertezze per il futuro, soprattutto alla luce del nuovo Dpcm, che ha imposto regole molto severe in tutta Italia e anche sul territorio regionale.

Un clima di incertezza, insomma, che non concede tregua e non riesce ad alleggerirsi con l'avvicinarsi di una delle festività più sentite del Paese.