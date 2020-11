A Trieste annullata la Fiera di San Nicolò

La tradizionale Fiera di San Nicolò a Trieste quest'anno non si svolgerà.

"In attuazione del DPCM dd. 3 novembre 2020 - informa il Comune -, che vieta lo svolgimento di “sagre e fiere di comunità” fino al 3 dicembre, l'edizione 2020 della Fiera di San Nicolò non si terrà, in quanto tecnicamente non realizzabile".