A Trieste apre il secondo Dm: otto nuove assunzioni

dm conferma il suo interesse per il Friuli Venezia Giulia e apre un secondo punto vendita a Trieste nella storica sede di Piazza della Borsa 9. Con l’apertura di un nuovo negozio e l’assunzione di otto addetti alle vendite, dm trasmette un segnale positivo in questo periodo particolarmente complesso e mantiene l’impegno verso i suoi clienti con la sua offerta di beni di prima necessità che rispondono alle esigenze quotidiane delle persone.



dm da sempre pone al centro l’essere umano e riconosce ogni persona nella sua unicità, anche grazie a operazioni benefiche. In occasione di quest’apertura, dm ha donato 2.000 euro ad Azzurra Associazione Malattie Rare Onlus, che opera in stretta collaborazione con l’Istituto Burlo Garofolo di Trieste, centro regionale di riferimento per molte malattie rare. Azzurra si occupa di pazienti affetti da patologia rara attraverso azioni di sensibilizzazione, programmi di sostegno dei pazienti e delle loro famiglie e la promozione della ricerca scientifica.



All’apertura saranno presenti Alfredo Sidari, Presidente dell’Associazione Azzurra, il Prof. Alberto Tommasini, dirigente medico presso IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, e Francesco Gargiulo, Direttore Vendite e Personale di dm.



“Anche in questo periodo particolarmente complesso abbiamo voluto dare un segnale tangibile del nostro interesse per Trieste aprendo un nuovo negozio e sostenendo l’Associazione Azzurra, punto di riferimento per la città e per tutta l’Italia– afferma Francesco Gargiulo, Direttore Vendite e Personale di dm –. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e spirito di collaborazione in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo per consentire questa nuova apertura.”