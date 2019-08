A Trieste arrivano gli agenti in Mtb

Questa mattina, il Questore di Trieste Giuseppe Petronzi ha presentato in piazza Unità d’Italia il nuovo servizio di presidio del territorio della Polizia di Stato che si svolgerà con le Mtb. Si tratta di un progetto innovativo che punta a un controllo più mirato e puntuale del centro storico e di alcune aree extra-urbane della città, anche nell’ottica di una sempre maggiore prossimità alla cittadinanza.

Trieste, infatti, è caratterizzata da un centro con ampie aree pedonali, precluse al traffico veicolare, e zone come il lungomare di Barcola o l’Altipiano carsico che, per la loro morfologia, ben si prestano a forme di pattugliamento alternativo ai mezzi motorizzati. Questo servizio non si sostituisce ai normali controlli, ma sarà complementare e sarà svolto dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dai Commissariati di Duino-Aurisina e Muggia.

Fondamentale è stata la collaborazione con alcune aziende del Triveneto che hanno fornito, attraverso donazioni, la strumentazione tecnica e il necessario sostegno per gli aspetti di natura amministrativa (Basso Bikes, Aerre Bike, Autorità Portuale, Samer & Co. Shipping, Società italiana oleodotto transalpino e Laboratori riuniti).