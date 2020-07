A Trieste arrivano i Color Saturdays

Trieste si veste di colori per tutta l'estate e oltre, grazie all'iniziativa Trieste Color Saturdays promossa da Confcommercio e FIPE Trieste, in collaborazione con il Comune, a sostegno del commercio e dei pubblici esercizi in un momento di particolare difficoltà.

Sei le giornate, tra il 18 luglio e il 31 ottobre 2020, che avranno come tema un colore e coloreranno le vetrine dei negozi, i locali e i dehors di Trieste. Anche le persone potranno partecipare vestendosi della stessa tonalità della giornata, contribuendo ad animare la città.



L’evento prenderà il via già dal mattino con i negozi e i pubblici esercizi vestiti a festa, ma anche sconti, vantaggi, gadgets e sorprese dedicati alla merce del colore individuato o riservati ai clienti che avranno raccolto lo spirito dell’iniziativa.

Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle 22.00



Si comincia sabato 18 luglio con il bianco, il 1° agosto sarà la volta del giallo/oro, il 22 agosto rosso, il 5 settembre verde, il 3 ottobre azzurro e il 31 ottobre nero e arancio.