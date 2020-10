A Trieste è il giorno di aMare Fvg

"Questa iniziativa è importante perché rappresenta in concreto la volontà con cui l'Amministrazione regionale pone in primo piano la difesa dell'ambiente. Non a caso, infatti, il Friuli Venezia Giulia è candidato a diventare Regione pilota per la sperimentazione della strategia europea che mira a raggiungere un'economia con emissioni zero di gas a effetto serra entro il 2050, obiettivo al centro del Green Deal europeo".

Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, a margine dell'operazione di pulizia del Canale di Ponterosso compiuta all'interno del progetto pilota "aMare Fvg", attraverso il quale l'Amministrazione favorisce e supporta la raccolta di rifiuti dai fondali marini. L'evento, organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, rientra nell'ambito delle manifestazioni dell'edizione di quest'anno della Barcolana, rinviato a causa del maltempo.

Come ha ricordato lo stesso Scoccimarro, l'iniziativa ha visto la partnership istituzionale del Comune di Trieste, prima municipalità ad aderire al progetto "aMare Fvg". Al capoluogo giuliano, come ha puntualizzato l'assessore, seguiranno anche altri comuni rivieraschi della regione.

Scoccimarro ha poi parlato di come sia in atto una vera e propria rivoluzione culturale sul tema dell'ambiente, che sta alzando la sensibilità collettiva verso un problema, quello dell'inquinamento, che rischia, senza un cambio di passo, di pregiudicare il futuro delle nuove generazioni. "Per questo - ha concluso - la Regione ha fissato al 2045, con 5 anni di anticipo, il termine entro il quale conseguire il traguardo del Green Deal europeo".