A Trieste gran finale per Mister Italia Fvg

Sarà lo stabilimento balneare Al Ferroviario di viale Miramare a Trieste a ospitare domenica 25 agosto la finale regionale di Mister Italia 2019. Dopo varie selezioni in Friuli Venezia Giulia, in occasione della finale i concorrenti si contenderanno il titolo di Mister Italia Fvg 2019 e gli altri titoli collegati al celebre concorso nato nel 1983 e legato ai maggiori concorsi mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora.

I concorrenti si presenteranno alla giuria e al pubblico presente in abito elegante e in costume da bagno ufficiale di Marco Calandra.it. La manifestazione, organizzata dalla Beauty & Style, agente regionale di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia, avrà inizio alle 21.30 e sarà presentata da Alex Bini e Vane la Monaca. A curare per la Wella il look dei capelli dei concorrenti lo staff del Salone Virtus di Ismaele Pellizzari di Buttrio.

Oltre alla fascia di Mister Italia Veneto che andrà al primo classificato, le fasce in palio sono: Mister #Millennial Cotonella, Mister Boy Italia Wella, Mister Fitness, Mister Cinema Santero e Mister Eleganza. I primi classificati accederanno di diritto alla Finale Nazionale che si terrà a settembre. La sfilata sarà intervallata da momenti di spettacolo con la partecipazione di Indaco, Gabriele Grieco e Emporio Danza di Trieste.

Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara. Per coloro che già vogliono iscriversi per la prossima stagione farlo gratuitamente scrivendo a fvg@misteritalia.org oppure telefonando al 331.8418444 oppure andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www.misteritalia.org