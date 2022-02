A Trieste il Giuramento degli Allievi Agenti di Polizia

Questa mattina, hanno prestato giuramento alla Scuola Allievi Agenti di Trieste i 245 partecipanti al 215° corso di formazione, fra i quali 32 ragazze, parte dei 1.360 reclutati a livello nazionale, 11 dei quali saranno assegnati all’ex provincia giuliana.

Il corso, che ha visto gli allievi impegnati per sei mesi nel percorso addestrativo e che terminerà ufficialmente fra due mesi, dopo il periodo di applicazione nei reparti di assegnazione, è stato strutturato con un modello agile e fluido che riuscisse a contemperare l’esigenza di non interrompere l’attività formativa per le nuove leve e quella di contenere i rischi epidemiologici.

Alla cerimonia, svoltasi in forma non solenne e senza la presenza di pubblico, hanno presenziato il Questore Irene Tittoni e il Direttore della Scuola Maria Giulia Barbosio.

“Non deludete le aspettative che il cittadino si attende da voi, indossando l’uniforme con orgoglio e onore, sempre ispirati dal senso di giustizia e dal rispetto della legge” ha ricordato Barbosio nel suo discorso.

Anche il Questore ha puntato l’attenzione sul rapporto con il prossimo: “Non siete solo tutori dell’ordine, ma interlocutori privilegiati dei cittadini, che si aspettano vicinanza, considerazione e protezione, soprattutto in questo difficile periodo connotato da disagi psicologici ed economici connessi alla pandemia. Fenomeni che hanno richiamato una forte domanda di sicurezza, innescato nuove dinamiche e creato serie criticità che le Forze di Polizia, in particolare la Polizia di Stato, hanno gestito con grande professionalità assicurando, non senza difficoltà, l’esercizio dei diritti costituzionali nel doveroso rispetto delle regole”.

Al termine della cerimonia sono stati premiati gli Allievi Agenti Francesco Terracciano, Paolo Crispino e Nadia Carfagna che si sono particolarmente distinti durante il corso.