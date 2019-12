A Trieste il modello 'Casa Malala' fa scuola

Il Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus e la Fondazione diocesana Caritas di Trieste, martedì 10 dicembre, nalla sede della Curia Arcivescovile in via di Cavana n. 16, presenteranno il report statistico Accoglienza, non emergenza “Casa Malala” ovvero la prima accoglienza alla prova dei grandi numeri. I dati riguardano il flusso degli arrivi, in netto aumento rispetto all’anno precedente, che hanno fatto di Trieste uno dei principali accessi in Italia per i richiedenti asilo, l’assistenza fornita alle persone, la loro provenienza, i nuclei familiari, i tempi di permanenza nella struttura e le modalità di trasferimenti fuori regione nell'anno che si sta chiudendo.



Il report evidenzia come una corretta gestione della struttura e dei trasferimenti, ispirata a criteri di apertura e flessibilità abbia permesso la gestione di una situazione complessa che avrebbe potuto determinare il crearsi di serie situazioni di tensione sociale. Tutto ciò è stato reso possibile da un impegno particolare degli enti gestori e dal coinvolgimento adeguato di mediatori e operatori. Il modello di gestione adottato a Casa Malala rappresenta, per le ragioni che si illustreranno nella conferenza stampa, un approccio innovativo che, al pari dell’esperienza dell'accoglienza diffusa, si auspica diventi punto di riferimento per l’intero sistema nazionale dell’accoglienza e protezione dei rifugiati.