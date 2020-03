A Trieste iniziata la distribuzione gratuita di mascherine

Anche a Trieste è cominciata la distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti in città. I volontari della Protezione Civile comunale sono al lavoro per recapitare a domicilio dei triestini le protezioni.

Le mascherine saranno inserite nelle cassette delle lettere, pertanto non sarà necessario aprire l'uscio di casa, ma soltanto il portone d'ingresso.