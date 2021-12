A Trieste l’International Chess Tournament Starhotels Savoia

Dal 7 al 9 gennaio la Sala Tergeste dello Starhotels Savoia Excelsior Palace di Riva del Madracchio a Trieste ospiterà la quinta edizione dell’International Chess Tournament Starhotels Savoia, torneo internazionale di scacchi (in formula weekend Open integrale a cinque turni di gioco, sistema di abbinamento Svizzero variante Olandese, spareggi tecnici nell’ordine: Buchholz cut1, Buchholz tot, A.R.O. Cadenza di gioco 90 minuti + 30 secondi di recupero a mossa a partire dalla prima; obbligo di notazione delle mosse). Il Torneo è diviso in due categorie: A “Trofeo Hotel Savoia” Elo Fide > 1800 e B “Memorial Rozmann” Elo Fide < 1799.

Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2022 e i giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number). E’ possibile tesserarsi in sede di gioco tramite l’Accademia di Scacchi oppure presentare la dichiarazione di tesseramento firmata dal presidente della propria società di appartenenza.

Sono previsti premi per i primi cinque classificati assoluti del Torneo A, B, e C per i primi classificati delle categorie Over 65, Over 55, Under 16, Under 10 e Femminile e premi per Juniores. E’ possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione in contanti anche in sede di gioco il 7 gennaio 2022 con una maggiorazione di 5 euro.

Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i 16 anni di età mentre per GM e IM l’iscrizione è gratuita. Nel corso degli anni la manifestazione ha visto la partecipazione di maestri da Russia, Serbia, Slovenia, Croazia, Slovenia, Austria e Italia, Svizzera, Iran, Albania.

L’Albo d’Oro ha visto vincitori nel 2017 Pedrag Bodiroga (Serbia), nel 2018 Sinisa Drazic (Serbia), nel 2019 Igor Naumkin (Russia) e nel 2020 Igor Naumkin (Russia). A caratterizzare i tornei organizzati dall'Accademia di Sacchi è la particolare cura nell'applicazione delle normative "anti cheating" disposte dalla FIDE per il controllo e il ritiro all'entrata in sala (anche al pubblico), di qualsiasi dispositivo elettronico (soprattutto smartphone) che potrebbe permettere al giocatore di ricevere suggerimenti da potenti software scacchistici sulla mossa decisiva da compiere in una determinata posizione durante la partita.

Durante le giornate del Torneo, visitatori e giocatori potranno rivolgersi alle hostess dell'Accademia, che parlano le principali lingue europee, per qualsiasi informazione, servizio guardaroba, per la consegna di telefoni e borse e qualunque altra esigenza logistica.

A curare la parte tecnica sarà l'Accademia di Scacchi ASD, la prima scuola di scacchi a essere riconosciuta dalla federazione scacchistica italiana in regione (2014), forte dell'organizzazione del Festival Internazionale di Lignano Sabbiadoro giunto quest'anno alla quarta edizione.

Starhotels sostiene come partner principale il torneo, ospitando nella magnifica Sala Tergeste del Savoia Excelsior Palace postazioni di gioco di lusso per offrire a tutti i giocatori, anche amatori, l'atmosfera e il comfort dell'ambiente esclusivo dei grandi campioni. Lo Starshotels Savoia ospita anche la squadra dell'Accademia di Scacchi che milita nel campionato nazionale di serie B.

Ai giocatori che volessero soggiornare a Trieste durante i giorni del torneo sono offerte particolari convenzioni visibili sul sito del torneo www.triestechess.com.

Per informazioni: www.triestechess.com. Contatti: info@triestechess.com.