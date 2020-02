A Trieste la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze

Lunedì 24 febbraio a Trieste, nella sede Enfasi in via San Francesco 25, si terrà un incontro dedicato alla Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Interverranno Gabriella Taddeo (IT Manager), Sabina Passamonti (Responsabile del Gruppo di ricerca Nutrizione Molecolare Università di Trieste), Tatjana Rojc (senatrice Pd), saluti di Maria Luisa Paglia (Donne democratiche).

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza è stata istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’intento di “promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali". La Giornata è importante perché è l’occasione per parlare del problema della disparità di genere in tutti i settori e in particolare in quello della scienza.